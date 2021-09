Záryby – Čáslav B 1:2

„Během prvního poločasu jsme si dokázali vypracovat několik příležitostí, bohužel jsme dokázali proměnit pouze jednu. Ale soupeři se podařilo ještě předtím proměnit situaci s pomocí tyče. První poločas jsme měli několik dalších situací ke skórování, nicméně se nám bohužel podařilo proměnit pouze jednu,“ vyprávěl trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Hra měla dobré parametry, oproti minulému týdnu jsme se zlepšili ve všech směrech. Kluci odmakali utkání do konce, za to je musím pochválit. A bylo tam několik nadstandardních výkonů, které přispěly k našemu vítězství. Ve druhém poločase jsme mohli přidat rozhodující branku na tři jedna, nicméně se nám to nepodařilo. Ale o to je vítězství cennější,“ rozplýval se Jirků.

Branky: 15. Martinec – 25. a 55. Konyvka. Poločas: 1:1.

FK Čáslav B: Kovařík – Eisner, Kubín, Trekoval (46. Čáp), Lebduška, Papoušek, Kulhánek (79. Novák), Havrda, Konyvka, Klepal (62. Honc), Tůma.