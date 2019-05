O jedinou branku v prvním poločase se postaral příbramský Patrik Hurtík, který poslal Spartak do vedení ve dvaačtyřicáté minutě. Dvě minuty před koncem základní hrací doby druhého poločasu domácí navýšili vedení, prosadil se Pavel Kučera, Kutnohorští snížili o minutu později díky brance Bedřicha France. V páté minutě nastavení dostal červenou kartu domácí Antonín Rampa za úmyslné prudké vražení do rozhodčího v přerušené hře, hosté už ale vyrovnat nestihli, Spartak tak vyhrál 2:1, Kutnohorští z Příbrami odjížděli bez bodů.

„Bylo to zápas blbec, měli jsme šest sedm brankových příležitostí, které jsme ale nedokázali proměnit. Po ztrátě míče na útočné polovině jsme navíc inkasovali branku z rychlého protiútoku. Do poločasu jsme ještě mohli vyrovnat, šanci měl Jakub Kulhánek, který ale bohužel sám před brankářem mířil vedle. První poločas tak skončil vedením soupeře 1:0,“ řekl k prvnímu dějství trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„V kabině jsme si řekli, že musíme přidat na zodpovědnosti a hlavně na přesnosti. Do pětapadesáté minuty jsme měli tři brankové šance, nejdřív Wolf, potom Saulich, a nakonec ani Kacafírek své šance neproměnili. Pak byla pasáž zápasu, kdy jsme dobývali branku domácího týmu, soupeř bránil na hranici možností, navíc hrozil z brejků. První protiútok soupeře ještě chytil brankář Petr Malý, druhý protiútok, který začal naší standardní situací, skončil druhou brankou domácích, kdy příbramský hráč proměnil samostatný nájezd. Vrhli jsme všechny síly do útoku, podařilo se nám korigovat stav, když Kacafírek ze standardní situace přiklepl balon Francovi, který dorážel do prázdné brány. Kolem sedmdesáté minuty navíc Kacafírek neproměnil pokutový kop po faulu na jeho osobu. Bohužel jsme byli málo produktivní, neproměnili jsme naše šance, ve finále vyhráli domácí zaslouženě, hráli bojovně, zarputile, za to jim gratulujeme,“ dodal ke druhému poločasu Radek Kulhánek.

Další mistrovské utkání odehrají svěřenci Radka Kulhánka na domácí půdě v sobotu 11. května od 10:15. Soupeřem jim bude mužstvo Tuchlovice, se kterým kutnohorští fotbalisté a podzim v základní hrací době remizovali 1:1 díky brance Bedřicha France. Následující pokutové kopy vyšly Kutnohorským lépe, takže z Tuchlovic brali dva body.

Kutná Hora se momentálně nachází na pátém místě tabulky krajského přeboru, sobotní soupeř Spartak Příbram okupuje třináctou pozici. S čtyřiačtyřiceti body ztrácí kutnohorští fotbalisté na první Lhotu osm bodů, na poslední příčky mají bezpečný náskok více než dvaceti bodů. Do konce sezony zbývá svěřencům Radka Kulhánka odehrát ještě šest mistrovských zápasů.

Příbram – Kutná Hora 2:1 (42. Hurtík, 88. Kučera – 89. Franc)

Příbram: Solnař – Rampa, Schöbel (79. Matějka), Morav (62. Šváb), Vašek, Bábíček, Kučera, Češka (62. Pazderník), Machač, Wágner, Hurtík (51. Hušek). Trenér Vladimír Šneberger.

Kutná Hora: Malý – Matoušek, Franc, Filipec, Saulich (75. Cimr) – Semrád – Marek, Piskač, Wolf – Kulhánek – Kacafírek. Trenér Radek Kulhánek.