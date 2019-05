Hlízov – Nedělní odpoledne znamenala pro fotbalisty Hlízova další mistrovské utkání, tentokrát proti dalšímu celku z Kutnohorska, Sázavě. Už po prvních pětačtyřiceti minutách mluvilo skóre zápasu jasně v prospěch Hlízova. Ve druhém poločase domácí ještě navýšili vedení, po výhře 6:1 tak tři body zůstaly v Hlízově.

Zápas I. B třídy mezi Hlízovem a Sázavou skončil jasnou výhrou Hlízovských | Foto: Deník / Jakub Secký

První šanci měli hosté, dva pokusy za sebou ale opakovaně zablokoval jeden z domácích obránců. V jedenácté minutě našel dlouhý balon hlavu jednoho z domácích hráčů, s kterým si ještě brankář Sázavy poradil, s následnou dorážkou Růžičky ale už ne. O tři minuty později využil centr ze strany Maxa, který navýšil vedení Hlízova, nakonec ale byla branka zapsána jako vlastní branka Duška. Čtvrt hodiny na to centroval do vápna Tomáš Šváb, na jeho nabídku si počkal Křelina, který dal hlavou třetí branku. Křelina si mohl připsat další branku, když se dostal do samostatného úniku po výborné přihrávce, tuto šanci ale nevyužil a sázavského brankáře Hošťálka nepřekonal. Po prvním poločase vedli hlízovští fotbalisté zaslouženě 3:0.