Hlízovu se na jeho hřišti v daří, což potvrdil i v dalším kole krajské I.A třídy. Doma zaznamenal už šest výher a v zápase s ambiciózním a silným nováčkem ze Psár si připsal druhou remízu. Zápas skončil bez branek, jak uvedl kouč domácích fotbalistů David Linhart, remíza byla spravedlivá.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Slovan Poděbrady (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Psáry 0:0

„Byl to klasický zápas druhého se třetím a remíza je asi zasloužená pro oba týmy,“ uvedl trenér Hlízova David Linhart. „Hosté byli podle mě trochu lepší první poločas, my zase ten druhý. Jsem rád, že se nám povedlo po delší době udržet vzadu nulu, dozadu jsme to odehráli zodpovědně. Škoda, že jsme nevyužili šance ke konci zápasu, kdy hosty podržel gólman. Na druhou stranu to měl dvakrát na hlavě exligový Pospíšil, jednou ho vychytal Vavřina, jednou to dal nad. Ale diváci museli odcházet spokojení, fotbal to byl bojovný a hezký. Hosté mají obrovskou kvalitu, půlka týmu hrála ještě loni třetí ligu,“ řekl k utkání domácí lodivod.

Venkovní trápení Čáslavi pokračuje,Vysokému Mýtu stačila jediná branka

Hlízov: Vavřina – Zdeňka, Vančura, P. Růžička, Šesták, Kubín, Král, Kruliš (79. Hačka), Maxa, J. Růžička, Vojtíšek (81. T. Šváb).