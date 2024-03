„Co říct k zápasu ztracených šancí. Bohemia je jistě kvalitní tým, ale tentokrát na nás herně neměli. Přesto vyhráli,“ litoval porážky trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Nebudu asi zase tak moc přehánět, když řeknu, že se většinu hry nedostali za půlku a hrálo se vlastně na jednu bránu. Bohužel pro nás jsme nedokázali z těch mnoha jasných šancí dát gól. Buď to bylo těsně vedle, zlikvidoval to brankář nebo nás zastavila tyč i břevno. Jeden gól z toho všeho je strašně málo,“ pokračoval Junek. „Ke konci za stavu 1:1 jsem si říkal, že nás tohle bude mrzet. Bylo jasné, že soupeř muže dát gól jedině ze standardky a to se taky stalo. V nastavení už jsme zkusili dát všechno nahoru s rizikem brejku, a bohužel se nám vyrovnat nepodařilo. Bohužel jsme přišli o body v utkání, které bylo za mě jednoznačné, ale tak to chodí. I my jsme občas vyhráli utkání, ve kterém jsme byli horší, to je fotbal,“ dodal kouč čáslavského béčka.

„Měli jsme lepší úvod než domácí, dvacet minut jsme měli více ze hry a dali jsme vedoucí branku. Byl to velmi dobrý úvod,“ řekl hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek, který tentokrát do hry nezasáhl. „Poté převzali iniciativu domácí, hlavně jednoduchou hrou na malé umělce. Bylo to ale bez šancí na obou stranách. Před vyrovnávacím gólem Čáslavi měl Novák obrovskou šanci, takže to bylo nedáš – dostaneš. V dalších minutách jsme měli obrovské štěstí, když domácí trefili dvakrát tyč. Příchodem Peterky ve druhé půli domácí zjednodušili hru ještě více, hrálo se sice nahoru – dolů, ale bylo to nekoukatelné utkání. Na konci se k nám znovu přiklonilo štěstí, když jsme dali gól zase po dlouhém autu. Je to šťastné vítězství, pro domácí je porážka krutá. My jsme ale rádi, že jsme těžké utkání zvládli,“ radoval se Kubánek. „Potěšující je, že všechny tři góly dali hráči, kteří nebyli v minulém utkání v základní sestavě. To svědčí o kvalitě našeho kádru,“ dodal Kubánek.

Branky: 66. Vilím – 18. Kalina, 90. Uher, 90+2. Nykodým. Poločas: 0:1.

Čáslav B: Usenko – Schovanec, Novák, Klepal, Havrda, Čuchal, Fišr (60. Gonda), Tůma (46. Peterka), Vilím, Dastych, Bašek.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Svoboda, Zumas (60. Uher), Martínek (25. Herzán), Nykodým, Hněvsa, Králík (85. Pinkas), Novák, Kalina (60. Vokatý), Havránek (72. Schulz), Soukup.