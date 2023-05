To byla divočina na závěr. Fotbalisté Hlízova vedli na konci zápasu krajské I.A třídy na půdě vlašimského béčka nejtěsnějším rozdílem. V závěrečné minutě ale domácí srovnali. Jenže hosté si vzali výhru zpět ve druhé minutě nastavení, kdy se trefil Král.

Z přípravného fotbalového utkání Hlízov - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vlašim B – Hlízov 1:2

„Musím kluky pochválit, myslím si, že jsme hráli opravdu dobře a potvrdili mi to i diváci z řad místních, kteří hráli za Vlašim ještě se mnou,“ uvedl po zápase hlízovský trenér David Linhart. „Na soupeře posíleného o čtyři druholigisty jsme vlétli a ve dvacáté minutě to mělo být 4:0 pro nás. Bohužel jsme však šance nevyužili,“ litoval Linhart. „Dali jsme gól až po standardce Pavlem Růžičkou, který hezky míč Krále trknul k tyči. Domácí měli první poločas jenom jednu šanci, kterou nedali. I druhý poločas jsme byli určitě lepším týmem, ale opět jsme dali tyčku a spálili v 88. minutě i jasný pokutový kop, který jsme dali do tyče. Z dlouhého nákopu a jednoduché situaci přišel trest v 90. minutě a bylo srovnáno. Naštěstí jsme po hezkém pasu a hezké akci Krále, který napravil své penaltové selhání, dali v 92. minutě na spravedlivých 2:1 pro nás. Zbytečné nervy, zápas měl skončit 8:1 pro nás,“ přidal hlízovský kouč.

Branky: 90. Šimeček - 44. P. Růžička, 90+2. Král. Poločas: 0:1.

Hlízov: Míšek – Zdeňka, Šesták, P. Růžička, Král, Jilemnický (73. Tafel), M. Šváb, Vojtíšek, Maxa, Tichý (85. Para), J. Růžička.