Na posledním zasedání Sportovně-technické komise Středočeského krajského fotbalového svazu složil svou funkci její předseda Zdeněk Krajl. Členem Výkonného výboru SKFS Ondřejem Knoblochem byl následně na post předsedy navržen stávající člen komise Daniel Devera. Výkonný výbor změnu schválil.

Daniel Devera nově povede Sportovně-technickou komisi SKFS. | Foto: archiv D. D.

Brzký konec Zdeňka Krajla vysvětlil Ondřej Knobloch, který má sekci STK v gesci: „Moc si vážíme toho, že Zdeněk Krajl přijal naši nabídku stát se členem a později i předsedou nově složené komise STK. Společně s ostatními členy komise jsme připravovali nastavení týmů do krajských soutěží, sestavení termínové listiny a vše další, co prvotně komise musí před sezonou udělat. Komise se nyní bude snažit o zásadní změnu nastavení především mládežnických soutěží ve spolupráci s komisí mládeže, a to již v RMS 2021/2022. Nyní jsme však povinni dodržet pravidla z nedohraného loňského ročníku tak, jak byla nastavena doposud. Nové vedení SKFS chce posunout mládežnické soutěže zpět do kvality zápasů, rozumnému množství týmů v kategoriích a standartního postupového systému, jak tomu je v jiných krajích. V tomto jsme se s pane Krajlem shodovali, jen zásadní rozpor byl v pohledu na dobu zavedení těchto změn.“