Kutnohorsko - Šesté kolo I. B třídy vyšlo na výbornou dvěma kutnohorským celkům. Zruč nad Sázavou i Sázava v sobotu porazily své soupeře. Přestože obě mužstva vyhrála, ani jeden z trenérů nebyl především s výkonem spokojený.

Fotbalová I.B třída, skupina C: Zruč nad Sázavou - Městec Králové 2:1. | Foto: Josef Tůma

V minulém kole prohráli zručští fotbalisté 0:3 se soupeřem z Loučně. Tentokrát jim ale zápas s Městcem Králové vyšel výsledkově lépe. I přes nepříliš povedený výkon svého soupeře porazili 2:1. Za Zruč nad Sázavou se prosadil Jaroslav Arnolt a Kamil Petrů.

„Pro mě osobně to byl infarktový zápas. Naše předvedená hra mi dostatečně podrásala nervy. Vyhráli jsme 2:1, tři body jsou doma. Nejspíš se nikdo nebude ptát na výkon, ale od nás to nebylo vůbec dobré. Nicméně jsou důležité jen výsledky, a to je pro nás jenom dobře. V zápase jsme vstřelili všechny tři branky, protože branka soupeře v prvním poločase byl výstavní vlastní gól jednoho z našich hráčů. Po této brance jsme museli otáčet výsledek. Naštěstí se nám díky Arnoltovi a Petrů podařilo stav utkání otočit a nakonec jsme vyhráli. V zápase jsme měli velké štěstí, přežili jsme spoustu nebezpečných momentů soupeře. To k tomu ale patří, pro nás to jsou velmi důležité tři body,“ byl nakonec spokojený trenér Zruče nad Sázavou, Michal Váňa.

V sedmém kole I. B třídy vyrazí svěřenci Michala Váni do Škvorce, kde sehrají utkání s tamním mužstvem. Zápas se odehraje v neděli 7. října od 16 hodin.

Zruč nad Sázavou – Městec Králové 2:1 (66. Arnolt, 85. Petrů – 11. Kafka). Zruč nad Sázavou: Cudlín – Louda, Jouza, Hájek, L. Jelínek (53. Viktora) – Arnolt (91. Kotek), Janda (46. Zeman), T. Martinák, L. Martinák, P. Jelínek (89. Kovář) – Petrů. Trenér Michal Váňa.

Ani fotbalisté Sázavy nezaháleli a v sobotu navázali na minulou výhru proti Uhlířským Janovicím. Tentokrát jim byl soupeřem tým AFK Sadská. Průběh utkání zvrátil v poslední minutě sázavský Antonín Keltner a jeho tým nakonec vyhrál 2:1.

„Byl to těžký venkovní zápas. První polovinu utkání se hrálo nahoru dolů. Střídaly se šance. Jednou jsme zahrozili my, podruhé zase domácí. Skóre jsme otevřeli v 17. minutě krásnou střelou Krále, který z velkého vápna zamířil přímo do šibenice. Bylo důležité toto vedení udržet, což se nám i přes možnosti soupeře nakonec podařilo. Bohužel ale jen v prvním poločase. Ve druhém poločase se mi naše hra moc nelíbila. Měli jsme hodně brankových příležitostí, jenomže jsme je řešili příliš zbrkle. Kdybychom zachovali klidnou hlavu, tak bychom mohli vstřelit několik branek a dohrát zápas v klidu. Domácím se nakonec podařilo vyrovnat. Zápas spěl k penaltovému rozstřelu, ale v nastaveném čase vystřelil Keltner z 35 metrů, míč zaplaval a nakonec to tam spadlo. Samozřejmě tři body bereme, přestože jsou poněkud šťastné, ale to je fotbal a stává se to. Výhra se zkrátka počítá,“ zhodnotil utkání sázavský trenér Pavel Chuchla.

V dalším zápase narazí sázavští fotbalisté na další kutnohorský celek, půjde o soupeře z Hlízova. Hlízov je momentálně první a tamní vedení by se případnému postupu nebránilo. Sázavští fotbalisté se jim v tom určitě pokusí zabránit. Utkání se sehraje v neděli 7. října od 16 hodin v Sázavě.

Sadská – Sázava 1:2 (55. Svoboda – 17. Král, 92. Keltner). Sázava: Hošťálek – Marek Chrpa, Kyselka, Chuchla, Král – Sochor (71. Nepraš), Keltner, Martin Chrpa, Bartoš – Havránek, Dušek. Trenér Pavel Chuchla.