V zápase tahala Jiskra za kratší konec lana. I když poměrně brzy vedla. V 18. minutě dal gól Zeman, ale ne ledajaký. „Trefil to parádně z poloviny hřiště, kdy přehodil brankáře,“ usmíval se kapitán Jiskry Ondřej Jouza, který se podobným způsobem trefil minulé kolo v Sázavě.

Jenže to bylo od Zruče v zápase vše. Pak už tlačili hosté. „Jílové bylo silnější na míči, do ničeho nás nepouštělo. Moc jsme se za půlku nepodívali. Fyzicky na tom byli hosté také lépe,“ přiznal Jouza. Trefami Čmelíka a Vejvody soupeř výsledek do přestávky otočil – 1:2.

Rozhodující moment přišel v 51. minutě. „Měli jsme standardku a velkou šanci, jenže hosté vzali míč a po jejich brejku jsme si dali vlastní gól,“ litoval Jouza a dodal: „Pak už se nám nechtělo. Oproti minulým zápasům mi tam chyběla dravost a bojovnost. Nebyla chuť.“

Zruč n. S. – Jílové 1:3 (1:2, 18. Zeman – 37. Čmelík, 41. Vejvoda, 51. vlastní Viktora). Rozhodčí: Laštovička. ČK: 90. Koudela (Z). Zruč n. S.: Cudlín – Z. Louda, Jouza, Musil (46. Koudela), L. Jelínek, Martinák, Viktora (56. Dolejš), Pejša, Kotek, P. Jelínek, Zeman.