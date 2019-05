Zruč nad Sázavou – Fotbalisté zručné Jiskry odehráli v sobotu náročné utkání proti druhému celku tabulky I. B třídy, Sokolči. Domácí se ujali vedení, o to ale během deseti minut přišli a do konce prvního poločasu prohrávali 1:2. Ve druhém poločase přidali hosté další dvě branky, konečný stav utkání hovořil jasně pro Sokoleč, která porazila Zruč nad Sázavou 1:4.

Fotbalová I. B třída: Zruč nad Sázavou - Loučeň 2:1 pk. | Foto: Josef Tůma

„Přijel k nám soupeř, který drží druhé místo v tabulce, nám se na jaře moc nedaří. Přesto jsme začali dobře, ve dvanácté minutě jsme šli do vedení, když se po standardní situaci prosadil hlavou Patrik Jelínek. Vypadalo to dobře, do pětatřicáté minuty jsme hráli fotbal, překvapilo mě, že Sokoleč podala o třídu horší výkon, než při podzimním vzájemném utkání. I tak ale soupeř vyhrál 1:4, na 1:1 hosté vyrovnali po tečované střele, která pramenila z naší chyby uprostřed hřiště. Druhou branku přidali hosté z nádherné střely ze střední vzdálenosti, která vypadala opravdu luxusně, hostující hráč to trefil přímo do šibenice, s tím museli být diváci spokojeni. Fanoušci viděli aspoň pohledné branky, když už jim doma neděláme radost ziskem bodů. Do kabin jsme šli za stavu 1:2 pro soupeře,“ zhodnotil první poločas trenér fotbalistů Zruče nad Sázavou Michal Váňa.