O jedinou branku v utkání se postaral zručný Jáchym Zeman, který v devětadvacáté minutě povedenou střelou překonal domácího brankáře Jaroslava Kmocha.

„Vyrazili jsme na horkou půdu do Uhlířských Janovic, které hrají o záchranu, takže jsme očekávali náročné utkání, soupeře ale známe, už jsme s ním několik soubojů svedli. V prvním poločase domácí dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, z naší strany tam byly nějaké pološance. Jediná gólová situace nastala, když Zeman potáhl balon, a vyslal nádhernou střelu do šibenice domácí brány,“ popsal průběh prvního poločasu trenér fotbalistů Zruče nad Sázavou Michal Váňa.

„Ve druhé půli byli domácí více na balonu celých pětačtyřicet minut, my jsme dost bránili statečně, až jsme se dobránili ke třem bodům. Je pěkné, že Janovice hrají pohledný fotbal po zemi, neflákájí to dopředu, je škoda, že je čeká sestup. Podle mě si sestup nezaslouží, ale zase na druhou stranu jim chybí branky a zkušenosti, jsou to mladí kluci, jejich hra se mi líbí. Přijeli jsme k nim s vědomím, že nám už o nic nešlo, takže jsme to umlátili, jaro nám celkově moc nevyšlo. Vyzdvihl bych krásnou branku Zemana a brankáře Daňka, který nám přišel pomoct z béčka. Chtěli jsme, aby chytal taky těžší zápasy, nakonec jsme jeho zásluhou vyhráli, protože minimálně pětkrát nás podržel, věřil si, klobouk dolů. Tři body jdou na jeho stranu. Domácí měli hodně zakončení, hodně standardek, o ty jsme se ale postarali, vezeme si tři body, jak se hrálo, to už se nikdo ptát nebude. Janovicím budeme držet palce, sestup si nezaslouží,“ Doplnil zručný trenér své hodnocení.

Uhlířské Janovice – Zruč nad Sázavou 0:1 (29. Zeman)

Uhlířské Janovice: Kmoch – Barták, Zadražil, Kopp, Čapek, Bílek, Beneš, Jelínek (83. Šusta), Novotný (62. Tancer), Martínek, Marek, Vyhnánek. Trenér Karel Nouzák.

Zruč nad Sázavou: Daněk – Louda (46. Bareš), Jouza, L. Jelínek, L. Martinák – Arnolt, Viktora, T. Martinák (79. Kovář), P. Jelínek – Zeman (90. J. Váňa), Tugsmandakh (64. Cudlín). Trenér Michal Váňa.