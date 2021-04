Blížící se konec lockdownu ve Zruči pochopitelně zaregistrovali. „První informaci jsem slyšel včera. Úplně se v tom neorientuji,“ usmíval se trenér Zruče nad Sázavou Michal Váňa. Jeho svěřenec a spoluhráč Jáchym Zeman už mu ale v práci termín prvního společného tréninku naordinoval. „Říkal mi, že začneme v pátek prvním tréninkem. Pokud to bude povolené, jdeme do toho. Všichni se těší, to je jasné.“

Otázkou je také dohrání podzimní části I. B třídy. „Asi už to nemá smysl. Začal bych od nuly,“ má jasno Váňa a pokračoval: „Lepší je začít trénovat, připravovat se a od léta rozjet novou sezonu.“ Michal Váňa v kontaktu s hráči není. Sociálním sítím totiž neholduje. Ale má informace, že by nikdo z kádru kvůli dlouhé pauze končit neměl. „Některé kluky potkávám. Ti hrát budou. Podle mě budeme ve stejné sestavě jako před lockdownem,“ řekl kouč Jiskry.

Podle Váni se udržovali v kondici jen někteří jeho hráči: „Jde o poctivce, jako je Jouza, Jelínek a další. Obrana chodí běhat. Potkával jsem je venku, když běhali po Zruči. Na jedenáct lidí je to málo, ale jsem rád, že se někdo hecnul.“

Zruč získala během sedmi podzimních zápasů pouhých osm bodů. Znovu by se tak Jiskra díky případnému ukončení soutěže zachránila v soutěži. Váňa to vítá. „I. B třída je vždy motivace. Nevím, jak na tom budeme po dlouhé pauze herně. Když dlouho netrénujete, je to strašně znát. Nicméně pokud budeme mít možnost dál hrát I. B třídu, tak do toho určitě jdeme,“ ujistil trenér Zručských.

Sám Michal Váňa občas do hry ještě naskočil. Svou roli si chce ponechat. „Je mi šestatřicet, a ještě bych si rád zahrál. Ale když bude kluků dost a budou mladší, tak nechám prostor jim. Jinak budu připravený zasáhnout,“ zdůraznil trenér a prozradil, za jak dlouho by se od teď dokázal vrátit do formy po takovém výpadku: „Trochu jsem přibral na váze oproti dobám, kdy jsem hrál pravidelně v základní sestavě. Potřeboval bych asi rok, abych se znovu dostal formy.“