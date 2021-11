Obrat jako hrom předvedli fotbalisté Tupadel. V poločase prohrávali s Církvicemi o dvě branky, po změně stran ale čtyři góly vstřelili a mohli slavit. Také třetí Chotusice v poločase prohrávaly nejtěsnějším rozdílem, aby pak utkání zlomily ve druhém dějství třemi góly na svoji stranu. Paběnice využily vyloučení malešovského gólmana Dastycha a zvítězily o dvě branky. Také Kaňk využil přesilovku po vyloučení Winklera a dokráčel si pro tři body na půdě Zbraslavic.

Na úplném konci tabulky se nadále krčí se dvěma body Křesetice.

Malín – Kácov 4:2 (2:1)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Bojovný zápas. Byly dva pokutové kopy na straně naší, jeden na straně soupeře. Všechny tři desítky byly odpískané naprosto po právu. Nám se podařilo dát další dva góly ze hry a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Dělali jsme vše pro to, abychom uspěli, za což bych chtěl klukům poděkovat. Na bodový zisk to přesto bohužel nestačilo a domácí tým zaslouženě vyhrál. Vstřelil víc branek než my. Celý zápas jsme dotahovali skóre a nechybělo mnoho, abychom vyrovnali.“

Branky: 2x Vojtíšek T. (pen.), Antoš, Mihovský – Hošta, Černík (pen.).

Sedlec – Chotusice 1:3 (1:0)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „První poločas jsme vyhráli 1:0, mohli jsme ale góly ještě přidat. Z vyložených šancí jsme gól nepřidali a soupeř nás ve druhé půli fyzicky přehrál. Zasloužená výhra hostí a my se připravíme na derby s Kaňkem.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): V prvním poločase zaslouženě vedli domácí a poločasový výsledek mohl být klidně až 3:1 pro ně. Jednou nastřelili břevno. Z naší strany to bylo velice bázlivé, takové bez zápalu a bez života. Bylo to špatné. Ve druhém poločase jsme se konečně probrali. Zrychlili jsme hru, zrychlili jsme kombinaci a začali jsme více běhat. Za dvacet až pětadvacet minut jsme dali tři góly a otočili jsme vývoj zápasu. Pak už jsme do konce zápasu víceméně jen kontrolovali. Z naší strany to byl zápas dvou poločasů.“

Branky: Mrštík – Křelina, Stárek, Goliáš.

Zruč nad Sázavou – Nové Dvory 0:0 (0:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „V první půli šli hosté třikrát sami na bránu, dvakrát trefili tyčku. Dvakrát až třikrát jsme měli obrovské štěstí. Do poločasu jsme mohli prohrávat 3:0. Když se ale vrátím, my jsme také měli šanci, konkrétně já. Mohl jsem dát gól do šatny po krásné situaci, ale trefil jsem břevno. Takže jsme ve finále mohli jít do poločasu s vedením i my, ale nestalo se. Druhá půle byla hodně o bojovnosti. Hodně žlutých karet a ostrých osobních soubojů. Musím pochválit Tomáše Cudlína, kterého kdybych měl hodnotit na stupnici od jedné do deseti, tak mu dám deset. Udržel po dlouhé době čisté konto. Hodně nás podržel, zachránil nám bod, i když je to na domácí půdě ztráta. Měli jsme také štěstí, že jsme přežili ty jejich samostatné nájezdy na bránu. Mohli jsme to ale také zlomit střelecky my, ale nedařilo se, protože nám chybí finální přihrávka. Smůlu v koncovce jsme měli stejně jako Nové Dvory, takže padesát na padesát a dělba bodů je nejspíš spravedlivá.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Většinu zápasu jsme určovali tempo hry a vypracovali si tak nespočet šancí. Ani jedna se bohužel neproměnila i díky bezchybnému brankáři domácích. Vzhledem k vývoji to beru jako ztrátu dvou bodů, ale na druhou stranu najdu na našem výkonu spoustu pozitiv.“

Paběnice – Malešov 3:1 (1:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Tentokrát jsem spokojený. První poločas se hrál fotbal dobré kvality, hosté měli dvě nebezpečné střely Menšíka, které výborně vychytal brankář Nesládek. Celkově si myslím, že jsme byli lepší a měli dost brankových příležitostí, aby poločas skončil vyšším skóre než 1:0. Druhý poločas přišlo brzké vyloučení brankáře hostí za ruku mimo pokutové území v gólové šanci. Červená karta nám paradoxně uškodila, hosté se semkli a začali hrozit z brejků. Právě jeden z nich využili. My jsme pak začali hrát a druhou branku jsme dali po krásné kombinaci Blahníka s Váňou. Poté přišlo několik šancí, které nás mohly uklidnit, ale bohužel jsme je nevyužili a já se trochu bál, aby nás to nepotrestalo. Nakonec v závěru přidal uklidňující branku Fuksa. Zápas se mi z naší strany, až na patnáct minut z druhého poločasu, líbil. Kluci hráli s chutí a touhou vyhrát. Myslím, že naše vítězství je zasloužené, protože jsme byli celý zápas lepším týmem.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Odehráli jsme kvalitní utkání s asi nejlepším soupeřem celého podzimu. Domácí hráli tvrdě a měli několik zajímavých šancí. Do vedení se dostali po našem hloupém zaváhání u postranní čáry. Snažili jsme se odpovědět z brejků, ale radost nám zkazil výbornými zákroky domácí gólman. Nakonec zápas rozhodlo vyloučení našeho brankáře. Až do osmdesáté minuty jsme byli domácím i v deseti vyrovnaným soupeřem a zaslouženě jsme srovnali skóre. Jak by to vypadalo, kdyby nám domácí pomezní neodmával ofsajd, který viděl pouze on. Z protiútoku domácí zvýšili na 2:1 a bylo rozhodnuto. Jazýčkem na vahách byl výborný výkon domácího Váni, který byl u všeho podstatného. Naši hráči zaslouží velkou pochvalu, ale na body to nestačilo. Musíme se oklepat a semknout na poslední zápas. Body potřebujeme jako sůl.“

Branky: 2x Fuksa, Blahník – Pudil. ČK: 52. Dastych (Malešov).

Zbraslavice – Kaňk 1:3 (1:1)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „V utkání se nám dařilo být aktivní. Z jedné útočné situace, kdy obránce fauloval Černohlávka, přišla červená karta a pokutový kop, který jsme proměnili. Místo uklidnění a zvýšení skóre domácí vyrovnali z trestného kopu. Ve druhém poločase jsme šli zaslouženě do vedení. Domácím docházely síly a gól na 1:3 potvrdil pro nás důležité tři body.“

Branky: Herčík – Výborný (pen.), Černohlávek, Veselý. ČK: 33. Winkler (Zbraslavice).

Kutná Hora B – Křesetice 6:0 (3:0)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Zápas jsme začali skvěle a dostali se do vedení už v první minutě. Hosté se i přes snahu k naší bráně prakticky nedostali a my navyšovali vedení do konečného výsledku. Jasná a zasloužená výhra.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Soupeř nastoupil s divizními hráči a od začátku diktoval tempo. Do páté minuty jsme prohrávali 1:0 po chybě a neuhlídání hráčů v pokutovém území. Soupeř byl i nadále lepším týmem, dobře kombinoval a nedělal zbytečné chyby. Zaslouženě jsme prohráli.“

Branky: 2x Franc, 2x Tichý, Krupička, Marek.

Tupadly – Církvice 4:2 (0:2)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Zápas s vyrovnaným soupeřem, který byl houževnatý a hodně organizovaný. V prvním poločase jsme byli jednoznačně horší. Ve druhý půlce jsme si něco řekli a změnili jsme to. Udělali jsme pár změn a obrátili jsme to z 0:2 na 4:2. Soupeř byl dobrý, akorát si myslím, že to bylo zbytečně moc vyhrocené a ani rozhodčí tomu moc nepomohli. Měli rozdat více žlutých karet, protože se to pak mohlo zvrtnout a dojít k nějakým zraněním.“

Branky: Císař, Císař (pen.) Plíhal, Volenec (vl.) – Dušek, Volenec.

Tomáš Šulc