Diváci se znovu bavili. Viděli deset branek a pěkný fotbal. Navíc se na červenojanovickém pažitu pohyboval reprezentant Martin Jiránek. „Hráli jsme zatím nejtěžší zápas s kvalitním soupeřem. Hra byla vyrovnaná a velmi mě mrzí lehké zranění Jiránka, který raději odstoupil z preventivních důvodů. Mužstvu děkuji za přístup k utkání a jsem velmi rád za výhru,“ řekl hrající trenér domácího mužstva Štěpán Kacafírek.

„Smekám před kvalitou soupeře. Zápas nám ukázal, na čem ještě pracovat. Děkuji především Romanovi Mutlovi, bez něj by toto všechno nikdy nevzniklo. Jdeme s pokorou do dalších zápasů a přejeme Malešovu hodně úspěchů do nastávající sezony. Děkujeme za kvalitní duel,“ vzkázal Kacafírek.

Poklonu pro soupeře vystřihl i malešovský trenér Jiří Škramovský: „Domácí měli v sestavě pět kvalitních a rozdílových hráčů. Jejich branková efektivita v závěru zápasu rozhodla. Přesto musím svoje hráče pochválit. Odehráli výborné utkání, a hlavně se nám povedla pasáž, kdy jsme snížili z jedna čtyři na tři čtyři. Výsledek je pro nás asi trochu krutý, alespoň jsme viděli, na čem musíme v přípravě zapracovat.“

Letní liga Pivovaru Kutná Hora – 4. kolo

Červené Janovice – Malešov 7:3 (3:1, Vavřina 2, Kacafírek 2, Šourek, Nešpor, Uher – Menšík, Krásenský, Pudil). Rozhodčí: Poklop. Červené Janovice: M. Dlouhý – Kubík, Bouma, Šourek, A. Dlouhý - J. Špitálník, Nešpor, Jiránek, Dan. Uher - Kacafírek, Vavřina. Střídali: L. Hájek, Mutl. Trenér Štěpán Kacafírek. Malešov: Hromádka – Krásenský, Poklop, Papoušek, Slezák, Nekola, Lambev, Menšík, Kalfiřt, Basl, Štefl. Střídali: Pudil, Tvrdý, Železný. Trenér Jiří Škramovský.



Tabulka soutěže

1. Červené Janovice | 4-0-0 | 31:8 | 12

2. Malešov | 3-0-1 | 18:14 | 9

3. Církvice | 2-0-1 | 9:4 | 6

4. Zbraslavice | 1-0-2 | 8:16 | 3

5. Sedlec | 0-0-3 | 8:16 | 0

6. Křesetice | 0-0-3 | 3:19 | 0



Program 4. kolo – sobota 13. června

Sedlec – Křesetice (17:00, Uher)

Církvice – Zbraslavice (17:00, Klobása)