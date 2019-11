Tupadly - Křesetice 4:2 (4:1)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: "Po jednoznačné, průběhu zápasu v jeho první polovině slavíme výhru. druhý poločas tak suverénní nebyl, i tak se náš tým mohl radovat ze zasloužené výhry. Dosavadní půlsezona se ovšem z našeho pohledu moc kladně hodnotit nedá, určitě jsme zůstali za našimi možnostmi a očekáváním.

Chotusice - Církvice 5:2 (2:0)

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: "Domácí se dostali do vedení po ukázkové spolupráci J. Goliáše a Křeliny. Poté začala Církvice více hrát a snažila se o vyrovnání. Druhou branku přidal těsně před poločasovou přestávkou z penalty znovu Křelina. Druhý poločas se snažila Církvice vstřelit kontaktní gól, to se jí také podařilo z pokutového kopu, po chybě domácí obrany. Ale dvoubrankové vedení vrátil domácím krásnou ranou Zámečník. Poté ještě zkompletoval hattrick Křelina po individuální akci a hlavou se prosadil Špičák. Těsně před koncem se prosadil hostující Vocl a upravil na konečných 5:2."

Kaňk - Malešov 2:5 (1:4)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: "Myslím, že jsme měli celý zápas pod kontrolou a připsali si tak tři důležité body. Velké poděkování všem hráčům nejen za dnešek, ale hlavně za celý podzim, který kluci příkladně odmakali a odjezdili. Osmadvacet bodů jsme ještě neměli."

Kácov - Uhlířské Janovice 2:1 (1:1)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic:"Odehráli jsme špatný zápas. Chyběl nám pohyb, rychlost, přesnost v kombinaci a správné rozhodování v situacích. I přes to se ale do šancí dostaneme, čtyřikrát máme šanci zápas zlomit na svou stranu z asi patnácti rohů, ale v zakončení jsme strašně nepřesní nebo málo agresivní. Soupeř nás pak potrestá z každé situace. Po sebemenší chybce rozhodčího se začneme hádat, ty emoce se musíme naučit krotit. Přizpůsobíme se soupeři, který nechce hrát fotbal a ten nás v závěru potrestá. Podzim jsme bodově nezvládli a na jaře nás čeká stíhačka."

Zbraslavice - Paběnice 2:1 na penalty (0:1)

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic: "Zápas ovlivnilo vyloučení, kdy hosté vedli 1:0, od té doby se hosté stáhli a hráli na brejky, ve čtyřicáté minutě šli sami na bránu, ale nedali. druhý poločas byl pořád stejný, my jsme hráli a oni hráli na brejky. Dokázali jsme vyrovnat, ale i když hosté hráli o desíti, tak to byl vyrovnaný fotbal. Hosté mohli klidně dát na 1:2. Na penalty to byla jen loterie, kterou jsme vyhráli."

Kutná Hora B - Malín 0:1 (0.0)

Pavel Král, trenér Kutné Hory B:"S Malínem jsme sehráli více než vyrovnané utkání, které rozhodla třiašedesátá minuta, kdy jsme dostali úplně zbytečný gól. My své šance neproměnili, a proto jsme prohráli."

Nové Dvory - Sedlec 3:4 na penalty (1:2)