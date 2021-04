Klubům napsala, že od 1. dubna 2021 již není sekretářkou a nebude využívat svazový email ani telefon. „Chci poděkovat za dlouholetou spolupráci a zároveň moc děkuji těm, kteří podpořili mou kandidaturu do výkonného výboru OFS Kutná Hora,“ napsala Iva Šandová. Deníku pak řekla ke svému konci doplňující informace: „Končila mi smlouva. O možném prodloužení smlouvy jsem mluvila s panem Ďoubalem po Valné hromadě v pondělí, pak už ne. Jde jen o mé rozhodnutí."

Do výkonného výboru se nakonec Iva Šandová nedostala. Prohrála až na hod kostkou s Jaroslavem Matouškem.

Reakci na email bývalé sekretářky poslal i současný předseda OFS Kutná Hora Jan Ďoubal. „Řadu klubů to jistě překvapilo, stejně jako mě ve středu. Musím jen podotknout, že jde o osobní rozhodnutí paní Šandové, kdy jsem ji nabídl už před volbami, při volbách i po nich, že chci nadále spolupracovat,“ zdůraznil předseda a pokračoval: „Na druhou stranu respektuji, že každý má nárok rozhodnout se, zda pokračovat či nepokračovat či hledat pro sebe optimální řešení. Nikomu to nezazlívám a beru to jako korektní rozhodnutí v situaci, kdy se nehraje a samotné mistrovské zápasy jsou v nedohlednu. Myslím, že se s paní Šandovou dohodneme na bezproblémovém předání agendy i snad na tom, že dává smysl, aby ekonomicko-účetní činnosti vykonávala nadále, aby byla zachována kontinuita.“

„Je to velká ztráta pro OFS, paní Šandové upřímně za její práci děkuji, ale pevně věřím, že to zvládneme,“ dodal Jan Ďoubal. Možné nástupce už v hlavě šéf OFS má a začne s nimi vyjednávat.