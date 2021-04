Ve výboru chce bojovat za týmy z nejnižších okresních soutěží. „Určitě bych chtěl být spojka pro menší kluby,“ řekl Jaroslav Matoušek v rozhovoru pro Deník.

Na Valné hromadě jste vyhrál až díky hodu kostkou. Překvapil vás průběh hlasování?

Ani jsem nečekal, že bych se mohl do výboru dostat. Kandidovalo daleko více lidí, kteří do fotbalu dělají déle a mají větší vazby na OFS. Zvolení jsem nečekal. A když volba dospěla do hodu kostkou, tak jsem překvapený byl.

K podání kandidatury vás přiměl Jan Ďoubal? Byl jste v jeho týmu.

Ano, byl jsem v jeho týmu. Od začátku jsme byli v kontaktu. Honza mě oslovil, že se děje F-evoluce. Nastínil mi podmínky. Po dvou sezeních se mě zeptal, zda bych s ním nechtěl jít do voleb. Líbilo se mi to, chtěl jsem, aby se fotbal obměnil a začalo se něco dít. Přišel mi nejvhodnější čas na změnu, proto jsem na nabídku kývl.

Znám vás jako fotbalistu. Ale jaký jste funkcionář?

Do Okřesanče jsem se vrátil před sedmi nebo osmi lety. Od té doby tam dělám předsedu oddílu.

Takže už v tom umíte chodit?

Stále jsem asi začátečník, i když se ve funkci nějaký ten rok pohybuji. (smích) Stále se do něčeho zasvěcuji.

Co děláte za zaměstnání. Dá se skloubit s fotbalovými funkcemi a aktivitami?

Pracuji v Zemědělském družstvu Potěhy jako zootechnik. Když jsem přebral novou funkci, tak už mám i volné víkendy. Předtím jsem měl jednou za čtrnáct dní pracovní výkon. Nyní mám na fotbal více času.

Jak vnímáte práci Výkonného výboru OFS Kutná Hora?

Zatím jsme měli dvě schůze. Jsme v začátku a rozdělují se agendy. Ještě není co hodnotit. Nemám ani s čím srovnávat.

Dostal jste už nějakou agendu? Případně v jaké oblasti byste chtěl být nápomocen?

Agendu jsem ještě nedostal. Určitě bych chtěl být spojka pro menší kluby, což už jsem říkal během volby. Aby hlavně čtvrtá třída neměla pocit, že je odříznutá.

Vidíte v nejnižších soutěžích velký problém? Přeci jen týmy stárnou, nemají mládež. Dá se s tím nějak bojovat?

Bojovat asi těžko. Je to těžká práce. Mladých kluků se ve čtvrtých třídách moc nepohybuje. V Okřesanči hraji několik let po návratu z Čáslavi. Rok od roku hráči stárnou. Soutěž je postavená na čtyřicátnících. Bojím se toho, že po koronavirové pandemii hodně kluků a mančaftů skončí. Týmy budou mít problém sehnat hráče. Mám obavy z toho, aby kluci v Okřesanči nepřišli a neřekli, že jim fotbal za ten rok vůbec nechyběl a že nemají důvod dál hrát.

Máte své obavy nějak podložené? Objevil se už někdo, kdo by kariéru zabalil?

Zatím je to má domněnka. Týmy se zatím moc neschází, takže signály ještě nemáme.

Pobavme se o budoucnosti. Jak se budou vyvíjet soutěže, když třeba za deset let zmizí několik týmů z fotbalové mapy?

Ještě předtím, než jsem vstoupil do výboru a už před rokem, kdy se rozlosovávaly soutěže, jsem říkal, že deset mančaftů v jedné skupině čtvrté třídy je hrozně málo. Někteří kluci pracují na směny a na fotbal se dostanou jednou za čtrnáct dní. Takže odehrají jen čtyři nebo pět zápasů za půl sezony. To je masakr. Má představa byla, že by se rozšířil okresní přebor a třetí třída. Pak by se mohla udělat jedna čtvrtá třída. Zase pak ale narážíme na problém cestování. Náš okres je poměrně rozlehlý. Z Okřesanče jezdit do Sázavy je samozřejmě náročnější. Do budoucna to k tomu ale spěje.

Už jste se začali v Okřesanči nějakou formou scházet?

Byli jsme si dvakrát kopnout po dlouhé době. Předtím jsme se nescházeli. Nic nebylo. Každou zimu jsme měli halu v Ronově nad Doubravou, kam jsme jezdili o víkendu. Letos se nic nekonalo.

Mají vaši kluci chuť do fotbalu?

Byli jsme zvyklí se jednou týdně sejít a zahrát si fotbal. Moc nepoznám, jestli mají chuť pokračovat nebo skončit.

Když vezmeme aktuální stav. Dohrával byste soutěže nebo ne?

Z hlediska čtvrté třídy si dokážu představit, že by se soutěž dohrála. V návaznosti na vyšší soutěže to je ale nesmysl. I kdybychom dohráli okresní soutěže, tak není návaznost dál. Podle mého by se měla celá fotbalová sezona ukončit a mělo by se jít směrem přípravy a přípravných zápasů na nový ročník. Muselo by se hrát středa – víkend, což si vůbec nedovedu představit. Kluci by to s prací nezvládali. Navíc po druhém zápase mohou přijít zranění. Pauza byla velmi dlouhá.