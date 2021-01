Duel zatím dvou známých kandidátů na post předsedy Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře zprostředkoval na svém YouTube kanále René Svoboda. Do své Renda show, kterou dohromady na všech platformách sledovalo okolo sto padesáti lidí, si pozval Jana Ďoubala a současného předsedu Dušana Roubíčka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Uzávěrka pro podání kandidatur je 8. února. Do té doby se ještě může někdo nový objevit. Ať už jako kandidát na předsedu či jen do výkonného výboru. Podle posledních informací se má valná hromada uskutečnit 15. února, ale v dnešní době to jisté není.