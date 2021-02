Dušan Roubíček vládne kutnohorskému fotbalu už dvanáct let. Pojďme se podívat na jeho subjektivní hodnocení práce a pozitiva, která poskytl Deníku. Fotbalu na Kutnohorsku vládne už dvanáct let.

„Férovou zpětnou vazbu na dosavadní působení či odvedenou práci od členů našeho okresu, hráčů, funkcionářů i kolegů z výkonného výboru a komisí vždy beru, a ne vždy je to příjemné,“ přiznal předseda OFS a pokračoval: „Samozřejmě se vždy nechá něco udělat lépe, něco se povede více, něco méně, o tom žádná. Na druhou stranu je pozitivní, že se nám dlouhodobě daří držet počty oddílů v jednotlivých mládežnických kategoriích. Povedl se projekt s brankářskou akademií, zajištění titulárního sponzora pro OFS v soutěžích dospělí od okresního přeboru po IV. třídu, pro kategorie mládeže máme partnera zajištěného dlouhodobě, prosadili jsme pro náš okres Grassroots trenér mládeže, kterého řídíme a využíváme již napřímo. Stále poskytujeme vysoký standard v servisní činnosti pro oddíly, který ve spolupráci se servisním centrem ČUS zajišťujeme. Bohužel, aktuální situace fotbalu nepřeje a do budoucna uvidíme, jaké projekty budou moci být realizovány.“

Do voleb bez týmu

Jan Ďoubal v Deníku minulý týden představil svůj tým, se kterým jde do voleb. Roubíček něco takového odmítá: „Do voleb nestavím žádný tým. Nikdy jsem takto nepostupoval. Pokud uspěji ve volbách na předsedu OFS, tým mi sestaví delegáti valné hromady z kandidátů, které si kluby sami nejprve navrhnou a uspějí ti, kteří získají jejich důvěru. S takovým týmem s mandátem od delegátů Valné hromady nemám problém spolupracovat. Všichni jsou v okamžiku voleb na jednom volebním lísku, uspěje ten, kdo získá dostatečný počet hlasů. Termín pro předložení kandidátů do volených funkcí stále běží. Jsem přesvědčen, že se do termínu osmého února, mimo již avizovaných kandidátů v médiích, ještě vyprofilují zajímaví lidé. A bude z čeho vybírat.“

Ovlivňování delegátů není košer

Jak je tedy z vyjádření současného šéfa fotbalu na Kutnohorsku patrné, žádnou volební kampaň nechystá. „Žádnou speciální kampaň po vzoru hnutí Fotbalové F(e)voluce neplánuji. Se zástupci klubů komunikuji, jsem přesvědčen o dostatečné podpoře,“ zdůraznil Dušan Roubíček. „Seznam oddílů zveřejňovat nebudu, nevidím k tomu sebemenší důvod. Jen mohu snad dodat, že změny ve fotbale, změny prostředí a dalšího chce všech čtyřicet oddílů na našem okrese.“

Ke svému dosud známému protikandidátovi Ďoubalovi se Roubíček odmítl vyjadřovat. „Nepřijde mi vhodné ve lhůtě pro podání kandidátů do volených funkcí OFS, která stále běží, se jakkoli ke kandidátům vyjadřovat nebo je hodnotit!“ řekl, „Není košer se vyjadřovat a ovlivňovat případné delegáty, respektive jejich názor. Ten by si měli udělat sami. Pokud mají mít volby smysl, měly by proběhnout regulérním způsobem a ne tak, že budeme zasahovat do přirozených práv oddílů, jejich delegátů na svobodnou volbu, například podsouváním jakýchkoli subjektivních pocitů svých či někoho jiného, manipulací a dezinformací, vyvíjením tlaku.“

Reakce na kritiku oponentů

Současná opozice ve svém prohlášení vytýká Roubíčkově týmu zkostnatělost či nevhodnou formu komunikace. „Některé názory nebo kritika směrem k OFS, které zazněly z úst zveřejněných kandidátů Fotbalové F(e)voluce, přičítám spíše elementární neznalosti nastavených procesů a organizace chodu OFS. Strategie komunikace byla na stávající období nastavena jasně a doposud bez negativních ohlasů. E-mailová komunikace na vydefinované e-maily od klubů, využití webového prostoru pro náš OFS v rámci fotbal.cz, Úřední deska FAČR, Zpravodaj OFS vydávaný na týdenní bázi, využití webového prostoru našeho mediálního partnera, kde je denní návštěvnost více jak sedm tisíc lidí,“ vyjmenoval Dušan Roubíček.

Sám ale našel nedostatky: „Ano, doposud nemáme komunikační nástroj Facebook, na druhou stranu nás to nepokouší řídit OFS na základě lajků na FB a suplovat tím neschopnost rozhodnout a sklouznout k populismu. Ale ani tomuto komunikačnímu nástroji se určitě nebráníme. A že jsme zkostnatělí? Možná by to chtělo konkrétní příklad, co si pod zkostnatělostí představit. Já uvedu jeden příklad, že tomu tak není. A to je losování nového ročníku Poháru OFS Stříbrný míč. Losování probíhalo vždy na letním aktivu oddílů, za jejich přítomnosti. S ohledem na covidovou situaci nebylo možné aktiv prezenční formou uspořádat. Ve spolupráci s mediálním partnerem jsme operativně připravili přímý přenos losování. Livestream s vysokou online sledovaností a celkovým počtem zhlédnutí více jak tří tisíc lidí. A musíte uznat, že takto se OFS, které „zamrzlo v devadesátých letech a zastarale komunikuje“, rozhodně nechová.“

Nemá důvod volit Libu

V případě zvolení by Dušan Roubíček nastoupil počtvrté za sebou do vedoucí funkce OFS. Na čem by chtěl po takové době zapracovat? „Základním posláním OFS je, že pečuje o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v obvodu okresu a podporuje fotbal na území okresu se zvláštním zaměřením na rozvoj fotbalu mládeže. Proto se každý kandidát, který chce být ve volbách úspěšný, samozřejmě zaštiťuje tím, že bude dělat mládež. Ale při další otázce: „Jak budeš dělat mládež?“, už je to s odpovědí horší,“ usmíval se předseda OFS.

Co tedy nabídne? „Já nabízím jasný program právě s přesahem na tuto kategorii, odborně nazývanou „hezky česky“ Grassroots. Je to o tom, jak pomoci fotbalu, mládeži, zvednout výkonnost hráčů, alternativa k tomu, jak přivést děti i trenéry kvalitou tréninku zpět k modernímu pojetí fotbalu. Nebudeme vymýšlet nic nového, jen využijeme již fungující a ověřený sofistikovaný systém a koncepci ProFútbol Analytics. A to v našem okrese, okresních podmínkách,“ odpověděl Roubíček.

Fotbalová veřejnost nyní hodně volá po odpovědi na téma zvolit či nezvolit Miroslava Libu do čela krajského svazu. I OFS Kutná Hora bude mít svůj mandát. Jak se k danému, dosti choulostivému tématu, staví Dušan Roubíček? „V roce 2017 jsem dostal od oddílů našeho okresu mandát na další čtyřleté období jako předseda OFS. Vykonával jsem ho včetně reprezentace okresu na krajské a republikové úrovni. V průběhu platného mandátu jsem se odmítal vyjádřit ke své podpoře směrem k Miroslavi Libovi. Jsem přesvědčen, že by to bylo krajně neprofesionální s ohledem na stávající ještě platné mandáty a probíhající spolupráci představitelů OFS a KFS,“ zazněla lehce vyhýbavá odpověď. Nyní už je jedno, jak to bylo v minulosti. Veřejnost se pídí po tom, co přijde na jaře.

„Na druhou stranu jsem nikde veřejně neprohlásil, že budu stávajícího předsedu SKFS znovu volit, tedy pokud bude opět kandidovat,“ upozornil Dušan Roubíček a dodal: „Otevřeně zde mohu prohlásit, že nemám aktuálně žádný důvod pana Libu volit. Pokud budu mít tu možnost zastupovat náš okres i nadále, jsme přesvědčen, že dokážu nastavit s SKFS vždy dobrou spolupráci, ať tam sedí Miroslav Liba nebo kdokoliv jiný.“