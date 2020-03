ON-LINE rportáž z koronaviru najdete ZDE

„Na profesionální úrovni se nejvyšší nechá zvládnout a dohrát. Ale záležet bude na mnoha okolnostech a vývoji celé situace,“ řekl v rozhovoru chotusický a svazový funkcionář Dušan Roubíček. Okresní soutěže podle něj bojují s časem: „Každé neodehrané víkendové kolo nás přibližuje k nejčernějšímu scénáři.“

Začnu náš rozhovor odlehčeně. Dovedete si představit fotbalový zápas v rouškách? A kolik okresních hráčů by podle vás zvládlo celých devadesát minut?

A správné nasazení roušek a jejich kvalitu by kontroloval rozhodčí a hráč by byl plně zodpovědný za tuto část povinné výstroje. (smích) Fotbal v rouškách si opravdu představit nedovedu. Vážně ne. Dokážu si představit, že až tato situace pomine a všichni se sejdeme opět na hřišti, že nástup družstev před prvním „pokoronavirovém“ utkání bude proveden recesisticky v rouškách, ale jinak vážně ne. (smích)

Teď vážně. Jaká opatření jste za OFS museli udělat, když se nebudeme bavit o zrušení zápasů. Ovlivnila pandemie nějak řízení a chod sekretariátu okresní kopané?

Od 16. března byl omezen osobní kontakt na sekretariátu OFS, veškerá komunikace mezi OFS a kluby od té doby probíhá pouze po telefonu, emailem nebo korespondenčně. Plně respektujeme platná nařízení.

FAČR ohlásil, že přichází o velké příjmy. Jak moc se celá situace dotkne ekonomiky OFS? Budete muset sáhnout k nějakým zásadním opatřením?

To aktuálně nedokážeme posoudit, ekonomické dopady současného stavu budeme zjišťovat asi postupně. OFS dlouhodobě udržuje finanční rezervu „na horší časy“, které mohou nastat. Po omezenou dobu jsme schopni zajistit chod OFS z vlastních zdrojů, ale dlouhodobě by to byl určitě problém. Pokud budou nějaká zásadní opatření nutná, přijmeme je.

A z druhé strany. Budete vy moct čerpat nějaké dotace od FAČR neb i ČUS. Případně budou mít podobnou možnost i kluby?

S penězi od ČUS nejde vůbec počítat. OFS jsou financovány svou střešní svazovou organizací, kterou je FAČR. Na pracovním setkání okresních a krajských předsedů s vedením FAČR v únoru tohoto roku byl představen nový model financování. O žádných změnách jsme doposud informováni nebyli. Kluby jsou podporovány ze strany fotbalového svazu tím, že FAČR nese veškeré náklady na rozhodčí a delegáty. Nově také připravil podporu pro kluby, které se dlouhodobě zaměřují na výchovu mládeže. Od 20. března měla být klubům vyplácena mimořádná finanční podpora. Pro kluby je nejvíce stěžejní dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – Můj klub 2020, určená napřímo oddílům. Myslím si, že tato dotace bude pro sport obecně za současné situace klíčová.

Jak moc vám chybí fotbal? Je to vaše životní vášeň a najednou není nikde. Hřiště prázdná, v médiích nic, televize nemá co vysílat a vybírá z archivu…

Fotbal mi samozřejmě chybí, o tom žádná. A nejde jen o fotbal. Fotbal je samozřejmě priorita, ale sport mi chybí obecně. Jak aktivně, tak pasivně. A informace, které mám, říkají, že spousta kolegů a kamarádů, je na tom hodně podobně. (smích)

Jak podle vás situace v českém fotbale dopadne? Spíš mě zajímá váš odhad, jelikož v současné situaci nelze moc předvídat? Dohraje se podle vás nejvyšší soutěž?

Kontext je na této profi úrovni celoevropský. Řeší to jednotlivé asociace i UEFA. Snaha dohrát minimálně nevyšší soutěž ze strany naší LFA (Ligová fotbalová asociace – pozn.) podle mě určitě bude. Na profesionální úrovni se to nechá zvládnout a dohrát. Ale záležet bude na mnoha okolnostech a vývoji celé situace.

A co okresní fotbalové soutěže? Máte nějaký deadline pro odložení začátku jara, aby se soutěže stihly ještě dohrát? Nebo je lze posunout i do července? Jaké jsou možné scénáře?

Nižší soutěže bohužel bojují s časem. Každé neodehrané víkendové kolo nás přibližuje k tomu nejčernějšímu scénáři. Bohužel. Podle mě, pokud se nezačne hrát do konce dubna, nastane situace, kterou jsme si nedovedli nikdo z nás představit a ani si ji nepřejeme. Nejbližší zasedání Výkonného výboru FAČR je 7. dubna. Osobně očekávám nastínění další strategie v této věci v celosvazovém kontextu. Soutěže jsou aktuálně do odvolání pouze přerušeny. A možná dojdeme k závěru, že termíny by byly, ale samotná chuť na fotbal a atmosféra ve společnosti budou dočasně proti.

Nyní se vás zeptám jako klubového zástupce? Jak v této době hospodaří okresní klub? Strádá nebo situaci zvládá dobře?

Na tuto otázku je ještě příliš brzy. Ty dopady se budou projevovat z mého pohledu klubového funkcionáře postupně. Okresní klub je z velké části závislý na dotačních penězích od obcí, MŠMT, kraje a sponzorských příspěvků. Z pohledu přílivu peněz jsme na začátku cyklu. Tyto peníze přicházejí postupně v průběhu roku. Aktuálně nejsem schopen říci, s jakou částkou budeme v tomto roce hospodařit.

Napadá mě, že spokojení mohou být snad jen trávníkáři, kterým se bude mnohem lépe pracovat. Co na situaci říká chotusický správce hřiště?

Radost je pouze dílčí. Každý správce hřiště je nejspokojenější, pokud se mu povede připravit na zápas super pažit a při zápase to ocení jak hráči domácího oddílu, tak soupeře. Aktuálně bohužel jeho snahu nikdo neocení. Máte pravdu, že teď je realizační prostor pro správce takřka neomezený a na hřišti není ani nohu. Mohu vás ujistit, že chotusický „groundsman“ už 14 dní dělá kvalitně svoji práci. (smích)

Co byste v nelehké době vzkázal všem okresním fotbalistům z pozice předsedy OFS?

Přátelé. Aktuální situace není lehká ani jednoduchá. Před čtrnácti dny jsme se připravovali na jarní část sezony, dnes máme všichni jiné myšlenky, obavy a starosti. I já je mám. Ale to je život. Soustřeďme se na to, ať to všichni ve zdraví zvládneme a až se situace uklidní a vrátí k normálu, půjdeme zase všichni k fotbalu. Velký sportovec a komik Vlasta Burian říkal: „Ještě se nikdy nestalo, aby to nějak nedopadlo!“ A ono to dopadne a dopadne to dobře! Držte se!