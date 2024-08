Luboš Hájek dnes 16:48

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté na Kutnohorsku rozehráli o víkendu 10. a 11. srpna další ročník okresního poháru O stříbrný míč. Z šesti utkání prvního kola na jeden nedošlo, protože hráči Horních Bučic nepřijeli do Záboří nad Labem. To tak postoupilo do další fáze soutěže bez boje.