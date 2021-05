„Dalo se takové rozhodnutí očekávat, v minulém týdnu už zrušil soutěže Ústecký fotbalový svaz,“ připomněl předseda OFS Jan Ďoubal. „Naše stanovisko bylo v obdobném duchu, že nevidíme důvod ani prostor za každou cenu soutěže dohrávat.“

Podle Ďoubala už nebyl čas dále otálet. Ročník měl skončit k 30. červnu. Tedy za necelé dva měsíce. „Jako fotbalistu i funkcionáře mě rozhodnutí mrzí, ale přijít muselo a už nebylo moc na co čekat. Týmy ví, na čem jsou, a mají možnost se připravit na start soutěží v srpnu. Jak po sportovní stránce, tak i třeba, co se týče zázemí. Je mi líto třeba Horních Bučic či Hlízova, které byly druhou sezonu na postup, či Kaňku, který měl nejlepší start ve své novodobé historii,“ vyjmenoval Ďoubal.

Má OFS možnost uspořádat do prázdnin třeba nějaký vlastní turnaj? „Ohledně zápasů teď před startem další sezony máme nějaké nápady. Zkusili bychom dohrát okresní pohár, mládežnické soutěže by mohly plynout dále,“ odpověděl předseda svazu a pokračoval: „Chtěli bychom udělat neformální soutěž pro kluby, které budou mít zájem. Ideální čas bych viděl někdy v červnu. Vše probereme s kolegy ve výkonném výboru příští týden. Osobně by se mi líbila myšlenka nultého ročníky poháru mistrů okresních přeborů v kraji.“

„Moc se mi nelíbí, že FAČR neudělal alespoň gesto a nevrátil členům, byť část příspěvků,“ zdůraznil Ďoubal. „Vždyť už se druhý rok pořádně nehraje. Na okrese bych chtěl prosadit pro kluby poloviční startovné pro příští sezonu. I svaz se musí podílet na dopadech nepříjemné situace.“

Fotbalové pauzy využilo vedení OFS jinak. „Rozjeli jsme sociální sítě, spustili stránku www.ofskh.cz jako rozcestník pro informace. Upravili grafickou prezentaci OFS Kutná Hora,“ uzavřel předseda OFS Ďoubal.