Výsledky: Čáslav C - Vrdy 6:4 , Sázava - Křesetice/Malešov 6:1, Kutná Hora B - Suchdol 13:0, Hlízov - Malín 2:4, Chotusice - Zruč nad Sázavou 4:5, Církvice - Uhlířské Janovice 1:12.

Se začátkem nového školního roku se o prvním zářijovém víkendu rozjely také všechny okresní fotbalové soutěže mládeže. Deník zavítal s objektivem na dvě žákovská utkání do Čáslavi a na zápas do Malína. Prohlédněte si všechny tři fotogalerie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.