Jedním z nich je i čtyřicetiletý Kutnohorák Jan Ďoubal. On sám prozradil, že hodlá kandidovat do Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Kutné Hoře: „Mám takový vnitřní pocit, že je mojí povinností se o nějakou změnu pokusit, sám za sebe.“ Zda bude chtít být přímo předsedou, zatím neprozradil.

Honzo, co vám problesklo hlavou, když jste se poprvé dozvěděl o Berbrově zatčení? Vy jste patřil do tábora kritiků způsobu, jakým fotbal dělal.

V první chvíli mě to překvapilo. Čekal jsem, že se něco může objevit, ale spíše menší ryby. Na druhou stranu byl ten jeho systém fotbalem tak prolezlý, že asi zásah státní moci byla jediná možnost, jak jím otřást.

Dá se predikovat, jak celá kauza může dopadnout? V kauze Pelty zatím rozsudek nepadl, je Berbrův případ závažnější?

Pro mě to jsou zásadně jiné věci. Systematické ovlivňování zápasů a velmi složitá dotační kauza, kde si ani nejsem jistý, zda vůbec o trestné činy šlo. Spíše čekám, že pena Peltu zprostí. Myslím, že i ten systém, jak byl nastaven na MŠMT byl špatný.

Chobotnice Romana Berbra měla chapadla zřejmě všude, ale předseda OFS Kutná Hora Dušan Roubíček mi v rozhovoru řekl, že obviněný vliv na Kutnohorsko neměl. Je to podle vás pravda?

Já vůbec nechápal, proč se dlouhodobě tihle Berbrové či jeho lidé na kraji volili. Proč si je ty okresy včetně toho našeho tak zamilovali. Asi láska na první pohled, přitom muselo být jasné, že úplně v pořádku to není. Navíc předpokládám, že je zajímal náš okres primárně v situaci, kdy jim měl dát hlas, pak už jsme pro ně byla „Asie“. I když se Dušan Roubíček vyjádřil, že neví, jestli bude kandidovat, tak tomu příliš nevěřím a myslím, že kandidovat chce. Z mého pohledu by měla nastat nějaká sebereflexe, měl by říct, taky jsem podporoval tenhle šílený systém, tak za to nesu nějakou minimálně morální odpovědnost a kandidovat na předsedu nebudu. Nechci, aby se tady dělaly hony na čarodějnice, fotbal se musí dívat dopředu, ale ti lidé by se k tomu měli nějak postavit, protože jestli mají stávající lidé být nositeli změn, tak to žádné změny nebudou nebo budou jen na oko. To je jako když se teď na FAČR na Strahově najednou probudili a dělají protikorupční programy. Ano, musí se to dělat, ale ať to koště drží noví lidé.

Vy stojíte za serverem okresnifotbal.cz, kde glosujete fotbalové dění na Kutnohorsku. Tak jak podle vás funguje místní OFS?

Technicky jsou soutěže zajištěné dobře, tam na to má obrovskou zásluhu kolega Šturm z Bílého Podolí. Dlouhodobě mám výhrady k fungování disciplinárky. Tam se stalo takových přehmatů, celkově to není vůbec transparentní a nevím, proč se nezveřejní odůvodnění výše trestu, proč se promíjejí někomu tresty, že třeba můžu dát dva až pět zápasů, dám čtyři a po půlce to změním na dva. To samé u rozhodčích. Lidé musí věřit, že na ty důležité zápasy přijdou ti nejlepší rozhodčí. Ta otevřenost a transparentnost celého svazu by měla být rozhodně větší, a to řádově. Problém je, že současné vedení tam je třetí volební období, kdy nemají žádnou moc velkou vnitřní opozici. Ten jeden, dva, co jimi jsou ve výboru, to brzy otráví. Sám jsem tam jedno volební období byl, ale když jste jeden z devíti, je manévrovací prostor velmi zúžený. Nemyslím si, že by byl nějaký velký tlak, ani zespodu a ani seshora. Pak se snadno usne na vavřínech či vznikne tomu vedení pocit, že si vlastně může dělat, co chce. Já to vlastně dokážu i lidsky pochopit. Možná by stálo za zvážení dát do stanov, že předseda může být jen dvakrát za sebou, pak má přepustit kormidlo jinému.

Minulý týden několik fotbalových osobností představilo projekt Fotbalové evoluce, kde radí a informují, jak správně řídit fotbal. A že vše začíná odspodu. Fotbal není jen o předsedovi FAČR, ale hlavně o lidech v okresech a krajích. Co na projekt říkáte?

Já se shodou okolností s Rudolfem Řepkou (bývalý sekretář FAČR, který za Fotbalovou evolucí stojí – pozn.) a dalšími, kdo stojí za tou iniciativou, setkal a mluvili jsme o tom asi hodinu a půl. Líbí se mi apel na každého z nás. Ta snaha o zlepšení fotbalového prostředí musí projít všemi úrovněmi fotbalu. Každý nadáváme, že je fotbal prohnilý, ale můžeme apelovat na předsedu svého klubu, že chceme „čistý fotbal“, ať podle toho volí na okresním svaze a ti zase volí v krajích apod. Kdo má rád fotbal jako sport, a ne honění něčích eg, tak musí snahám na obrodu fandit.“

JAN ĎOUBAL je čtyřicetiletým právníkem z Kutné Hory a celoživotním hráčem okresního fotbalu, kde vystřídal kluby na Kaňku, v Nových Dvorech a aktuálně hraje v Sedlci. Několik let pořádal Club Deportivo futsalovou ligu a tradičně každým rokem se svým parťákem Michalem Vavákem pořádá kutnohorský běh Dačického 12. Je fanouškem AC Sparta Praha a mezi jeho oblíbené jídlo patří vietnamské Bun Chá a k tomu nejlépe pivo. Rád si v televizi pustí Maradonu, Kancelář Blaník, Sunderland nebo Most.

Jaký z toho všeho máte dojem?

Fandím jakékoliv snaze s tím pohnout, chybí mi tam snad jen to, že by se měl vygenerovat tým lidí, kteří se přihlásí k té změně a k tomu budoucímu vedení. Abychom věděli, že když nastane nějaká změna dole, jak se to může projevit nahoře, že je tam světýlko na konci tunelu, tak ať víme, kdo tam tu pochodeň drží. Pak se ty aktivity odspodu i seshora mohou mezi sebou potkat, což jsem i Rudolfovi řekl.

V kuloárech se mluví, že pokud by měla nastat změna ve vedení OFS, měl byste to být vy. Budete příští rok kandidovat?

Mám takový vnitřní pocit, že je mojí povinností se o nějakou změnu pokusit, sám za sebe. To znamená, že do výkonného výboru kandidovat budu. Fotbal nemusí mít takovou příležitost další dlouhá léta a kdy jindy by se mělo něco stát, když ne teď. Kolem fotbalu se už pohybuji dlouho, ale každému se mohu s čistým svědomím podívat do očí, dokonce i sám sobě, že jsem fotbal chtěl vždy dělat poctivě.

Máte představu, s kým byste chtěl ve výkonném výboru být? Případně kdo by měl být předseda, jestli tedy nebudete kandidovat vy?

Klidně, ať je tam víc názorových proudů, nemusí to být skupina kamarádů, stačí když k sobě budou mít respekt. Ideálně lidé profesně úspěšní, kteří to berou jako pomoc fotbalu, a ne snahu o jakousi svoji seberealizaci. Ať to jsou lidé, kteří budou mít snahu fotbal dále posunout, něco mu dát. Měly by tam být zastoupeny všechny skupiny oddílů, já je dělím na tři skupiny. Velké oddíly s velkým počtem mládeže, okresní bašty, a pak ty opravdu malé oddíly, nemající příliš ambicí, kromě toho přežít. Každá ze skupin má svá specifika, ale je neméně důležitá. Neříkám, že nemá zůstat kámen na kameni, třeba právě výše zmíněný kolega Šturm je z mého pohledu muž na svém místě, který se těší všeobecnému respektu. Tím nemyslím prosté sčítání lidí, co mu dalo při minulých volbách hlas, ale to, co vám řeknou lidi z fotbalu mezi čtyřma očima.

S čím půjdete do voleb? Co je potřeba změnit nebo zlepšit?

Zamyslet se nad tím, jestli nemůže být ještě lepší servis pro oddíly – s dotacemi, administrativou. Hlavně pro ty úplně malé oddíly, sám si lámu hlavu nejvíc, jak jim pomoci. Malinko i ty řády vycházející z FIFA jsou proti nim, např. zrušené hostování a střídavé starty. Třeba tam lze něco udělat, napadlo mě i umožnit sdružené týmy dospělých. Tzn. že oddíly by svůj momentální problém personální mohlo po přechodnou dobu vyřešit přihlášením týmu s vedlejší vesnicí, aniž by jeden nebo druhý oddíl musel zaniknout, klidně se zas další sezonu mohou rozdělit a hrát každý sám za sebe, ale když by jednou ten úplně oddíl zanikl, už je cesta zpět těžká.

Co ještě vás napadlo?

Nejdůležitější je brát oddíly jako své partnery po celou dobu, a nejen před volbami, když usiluji o to, aby mě volili. Mluvit s nimi, ještě více se jim otevřít, informovat je o hospodaření, s kým svaz spolupracuje. Ty kluby jsou členy toho svazu, tak mají nárok vědět a vidět víceméně vše. Nemůže se stát, že důležité změny rozpisu soutěží či kam má ten fotbal směřovat, včetně toho, koho bude volit na kraji či FAČR, se bude dělat bez projednání s oddíly. Obecně o transparentnosti v rozhodování už jsem mluvil výše, tak ať se neopakuji. Snažit se do fotbalu přilákat nové lidi, například rozhodčí, kde lze zacílit na mladé lidi, nebo bývalé hráče či trenéry. Výrazně pomoci se vzděláváním trenérů, semináři, finančně podpořit uchazeče o trenérské kurzy pro mládež, třeba zrovna na to mohou směřovat vybrané pokuty od klubů.

V případě zvolení, nebojíte se, že budete osočován z klubismu jako současný předseda? Přeci jen hrajete v Sedlci, dlouhé roky jste byl spjatý s Kaňkem.

Téměř každý je spojen s nějakým klubem. Najít lidi, kteří jsou neutrální bude jistě oříšek, i když by se mi to líbilo, hlavně u toho předsedy. Ale když tam budou lidi, kteří se budou vzájemně respektovat a nebudou se zdráhat si to říct na rovinu: „Hele Franto, to už přeháníš ne?“. Otevřeností a silnou kontrolou ať z klubů, v rámci výkonného výboru i ze strany veřejnosti, se podle mého dá se střetům zájmu předejít či ho minimalizovat. Ale když si to tam budu tak nějak potají pytlíkovat, tak je jasné, že to prostředí to bude vnímat tak, že si to tam hraji na sebe.

Funkce v OFS jistě ubere i čas z osobního života. Jste připraven část svého života obětovat řízení fotbalu?

Když se postaví silný tým, kde každý budou mít snahu přispět svým dílem, tak to nebude na bedrech jednoho či dvou a práce se rozdělí. Navíc teď lidé zjistili, že se dá dost práce udělat i na dálku a není nutné schůzovat tolik prezenčně. Navíc jsem zvyklý, že nějaký čas mi vezmou aktivity okolo, jako například Club Deportivo a Dačického12. Když jsem pořádával futsalovou ligu, tak mi to sebralo několik hodin týdně a také se to zvládlo bez větších problémů.