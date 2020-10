A myslíte si, že se Víta uklízí při hře někam dozadu? Kdepak. „Pořád chci hrát střední zálohu. Dopředu mě to baví, dozadu moc ne,“ odpověděla fotbalová osobnost pro Deník.

Pepo, v padesáti letech jste stále aktivní fotbalista. Jak takového počinu člověk docílí?

Samozřejmě musí mít člověk štěstí na zdraví. Neměl jsem za celou kariéru žádné velké zranění. Žádnou zlomeninu. Sem tam jen nějaký výron v kotníku nebo natažené vazy v koleni. Jinak nic.

Je důležité ze sportovního kolotoče nevypadnout? Jak se udržujete aktivní?

Držíme mě i práce. Jsem povoláním rybář. Do toho chodím hrát fotbálek s kamarády. Mým krédem je, že když mohu na fotbal, tak musím do práce. A když jdu do práce, tak mohu na fotbal. Snažím se také všechno rozchodit.

A co nějaký zdravý životní styl? Česnek, otužování nebo alkoholová abstinence?

Vůbec nic takového nemám. Neřeším to.

Před nedávnem vám a Jiřímu Vlachovi přichystali kamarádi oslavu padesátin na hřišti v Paběnicích. Jak jste si slavnostní zápas užil?

Šlo o překvapení. Jirka Vlach je o tři dny starší než já. Chtěl jsem slavit na Pukma Cupu výhrou, ale podruhé jsme skončili druzí. Celou akci ukuli kamarádi Michal Blažek a Radek Vavřina. Do poslední chvíle jsme s Jirkou nic nevěděli. Původně nám naše ženy řekly, že jedeme na večeři do Čáslavi. Pak jsme poznali, že jedeme na hřiště. A když nám rozvázali oči, začali hrát znělku Ligy mistrů a celý špalír kamarádů nám začal gratulovat, tak to bylo dojemné.

Momentálně stále nastupujete za oba červenojanovické týmy. Preferujete B tým nebo A tým?

Rád bych hrál samozřejmě za áčko. Raději bych hrál výš. Pořád mám motivaci, ale samozřejmě věk nezastavím. Škoda, že se červenojanovický boom nestal před deseti lety. Když nejsou lidi a trenér Kacafírek mě osloví, tak půjdu za A tým vždycky.

JOSEF VÍTA je v padesáti letech stále aktivním fotbalistou. Hraje za Červené Janovice, kde strávil téměř celou kariéru. Zahrál si i ve Zbraslavicích, Kutné Hoře B nebo Křeseticích. Nejvyšší soutěž si zahrál okresní přebor. Momentálně pracuje stále jako rybář. K pití má nejraději pivo a rád si pochutná na všech druzích masa. Kromě fotbalu je jeho koníčkem práce a hokej.

V týmu áčka jste si zahrál s Tomášem Řepkou nebo Martinem Jiránkem. Nově do týmu přestoupil i Václav Kadlec. Co říkáte na tuhle sestavu?

Je to velké plus. Celkově i pro kutnohorský fotbal. Najdou se i tací, kteří to napadají. Je ale vidět i na diváckých návštěvách, že to je super. Ačkoliv přibyly starosti se zabezpečením zápasu. Jsem rád, že se snažíme hrát o postup. Loni jsme hráli o záchranu.

Bude těžké postoupit? Momentálně vedou suverénní Horní Bučice.

Možná postupují i dva. Samozřejmě ještě jsme nehráli spolu. Půjde o šest bodů. My jsme akorát zaváhali v Záboří nad Labem.

Jaký post ve svém věku preferujete? Spousty starších fotbalistů se uklízí na stopera. Jak to máte vy?

Snažím se hrát pořád střed zálohy. Dopředu mě to pořád baví. Horší to je dozadu. (smích)

Od malička jste hrál fotbal?

Narodil jsem se u druhého největšího rybníka na okrese, takže jsme hráli i hokej. Naučil jsem se i tenis. V osmi letech jsem začal hrát fotbal za Červené Janovice.

Celý život jste hrál střední zálohu?

V chlapech jsem začal hrát v útoku. V té době jsem ještě dával góly celkem pravidelně. Stříleli jsme je společně s Radkem Vavřinou.

Kde jste všude v kariéře hrál?

Po vojně jsem hrál ve Zbraslavicích, kde jsem zažil dvakrát postup do okresního přeboru. Bývalý trenér Zdeněk Knap mě bral jako kvalitního náhradníka, což mě přestalo bavit, tak jsem se vrátil zpátky do Janovic. Rok jsem hrál ještě v béčku Kutné Hory a půl roku i v Křeseticích okresní přebor. Většinu kariéry jsem odehrál, kromě asi tří let, jsem odehrál v Červených Janovicích.

Pokud by se vám letos povedlo s áčkem postoupit, chtěl byste si okresní přebor zahrát?

Pokud by se povedlo alespoň pár minut a budu zdravý, tak budu moc rád.

Dáváte si nějaký cíl, do kdy chcete hrát?

Samozřejmě vnímám, že se konec v registrovaném sportu blíží. Zatím ale neříkám, že končím. Dokud mi zdraví dovolí, budu hrát. Žádnou rozlučku zatím nechystám.

Kde by Červené Janovice mohly skončit? Mluví se o I. B třídě. Má to podle vás cenu?

Pokud vydrží sponzoři, tak je okresní přebor povinností. Když přijdou i mladší hráči, a skloubí se zkušenost s mládím, můžeme o I. B třídě přemýšlet.

Jak jste přijal Tomáše Řepku? Jste sparťan nebo slávista?

Když jsem byl mladší, byl jsem Bohemák. Pak jsem byl v rodině slávistů, nyní jsem ve sparťanské rodině. Momentálně jsem skoro bez vyznání. (smích) Fandím dobrému fotbalu. Když jsem se dozvěděl o příchodu Řepky, tak jsem byl překvapený. Ale slovo dalo slovo a máme ho v týmu.