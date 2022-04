Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „První půli jsme hráli vyrovnanou partii, až na dvě chyby, ze kterých jsme dostali dva góly. Druhy poločas byl z naší strany výrazně lepší a vyrovnali jsme skóre na 2:2, ale remízu se nám nepodařilo udržet. Zhruba minutu před koncem zápasu jsme dostali gól, asi z ofsajdu, ale těžko říct z pohledu střídačky.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas jsme si zkomplikovali, dá se říct, že sami. Obzvláště druhý gól byl po naší hrubé chybě. Na těžkém terénu, který v Křeseticích mají, je velmi těžké hrát kombinační fotbal. Na konci jsme si vytvořili spoustu brankových příležitostí, ale bohužel se nám je proměnit nepovedlo a až z poslední šance jsme zápas rozhodli. První poločas byl jasná záležitost, ale ten druhý jsme začali velmi laxně. Naštěstí se nám podařilo vyhrát.“

Branky: Zvolánek, Zlatohlávek – Novotný 2, Dytrych.

Kaňk – Paběnice 0:2 (0:0)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Od začátku utkání byl soupeř aktivní a nebezpečnější, když jsme se srovnali, zranil se nám stoper. V utkání se nám dařilo jen nebezpečné zahrávání standardních situací, které neskončily gólem, který by nás nastartoval.“

Trenér Václav Vondra (Paběnice): „Po minulém utkání a ztrátě na domácím trávníku jsme chtěli přivézt body z Kaňku, kde jsme do utkání vstoupili aktivně a byli lepším týmem. Ale chyběla nám lepší finální fáze a taky trošku štěstí, kdy Váňa trefil tyč. Poté se hra vyrovnala a na konci poločasu měli šanci i domácí po standardní situaci. Druhý poločas začal stejně jako první a my jsme z toho vytěžili první gól po krásné akci vymetl šibenici domácí branky Jakub Špičák. Domácí se pak snažili o vyrovnání a začal se hrát fotbal ne úplně hezký pro diváky. V 89. minutě jsme po standardní situaci odskočili na 2:0 a o zápase bylo rozhodnuto. Našemu výkonu chybělo do ideálu daleko, ale myslím, že jsme v zápase byli lepší a vyhráli zaslouženě.“

Branky: Špičák, Blahník.

Církvice – Zruč nad Sázavou 2:2 (2:2)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Utkání bylo z obou stran bojovné. Do zápasu se nám podařilo dobře vystoupit a už ve druhé minutě jsme se ujali vedení. Soupeři se podařilo ještě v prvním poločase výsledek otočit a do kabin jsme odcházeli s nepříznivým výsledkem. Na začátku druhého poločasu se nám podařilo vyrovnat, ale i přes neustálý tlak se nám již skórovat nepodařilo a zápas skončil dělbou bodů. Pro nás je to ztráta.“

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Zápas pro nás nezačal optimálně, a to konkrétně v první minutě, kdy jsme obdrželi branku. Prohrávat v první minutě není dobré, psychika hráčů jde dolů, ale dokázali jsme se s toho brzy oklepat. Konkrétně v 9. minutě, o vyrovnání postaral dorostenec Sye. Zápasové tempo odpovídalo výkonu obou celků okresního přeboru. Pak přišla světlá chvilka dalšího dorostence ve 40. minutě, vedení na naši stranu přelil Dolejš. Vedení jsme ale bohužel neudrželi a domácí před hvizdem první půle srovnali na konečné skóre 2:2. Ještě musím dodat, že ve 30. minutě se zranil náš brankář Cudlín a místo něj se do branky musel postavit obránce Louda. Naštěstí jsme druhou půli ukopali. V úplném závěru dostal červenou kartu vedoucí mužstva Koudela za výrok na hlavního rozhodčího, který nastavoval sedm minut nad rámec hrací doby. Nicméně vezeme z venku bod a po devadesátiminutové bitvě v Církvicích má cenu zlata.“

Branky: Vidlák, Vocl – Aye, Dolejš. ČK: Koudela (Zruč).

Obrat Čáslavi režíroval Ronovský, hattrickem zdecimoval Dvůr Králové

Sedlec – Kácov 1:4 (1:2)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Ve dvacáté minutě stav 1:1, soupeř v deseti a naše neproměněné šance. Poté dvě tyče a dvě břevna, individuální chyby a zkušený soupeř. Výsledek je pro nás velmi špatný.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Do utkání jsme vstoupili velice dobře, když jsme se po rychlém brejku ujali vedení. Pak jsme pokračovali v dobrém pohybu i kombinaci. V 19. minutě přišla série chyb, kterou dovršil Marek Solnář, když směřují míč do brány reflexivně zasáhl rukou. Následovala červená, penalta a 1:1. Chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, že můžeme hrát fotbal i v deseti, ale jen za cenu zvýšeného pohybu. Na 2:1 krásně trefil Honza Kmoch odražený míč na hranici šestnáctky. Do druhé půle jsme s tím, že už nebudeme inkasovat, a naopak z protiútoků nějaký gól přidáme. Vše se povedlo, a proto slavíme zaslouženě výhru. Závěrem bych chtěl poděkovat klukům za příkladné nasazení a obětování se pro výhru.“

Branky: Pohanka – Pane, Kmoch, Albrecht, Štorch. ČK: Fitzbauer – Solnář.

Chotusice – Malešov 1:1 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Brzké vedení ze 3. minuty po pěkné akci nás uchlácholilo, což bojovný a důrazný soupeř využil k ovládnutí středu hřiště, ale do šance jsme ho nepustili. Vyrovnání přišlo po fatální chybě po nákopu z poloviny hřiště. Druhý poločas byl v naší režii a soupeře jsme měli pod neustálým tlakem s neproměním šesti tutovek tváří tvář brankáři. Ovšem i soupeř se dostal do dvou gólových brejků s nastřelenou tyčí a břevna. Bod je málo, ale remíza asi spravedlivá.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Vyrovnaný zápas a zasloužená remíza. Musím pochválit všechny naše hráče za velkou bojovnost. Když jsme byli nuceni mezi 55. až 60. minutou třikrát střídat, dostali se domácí do tlaku. Naštěstí nevyužili ani jednu ze svých šancí. Hru jsme ale postupně vyrovnali, nastřelili tyč a břevno, ale gól jsme nedali. Velikou pochvalu zaslouží všichni tři rozhodčí. Odvedli perfektní výkon.“

Branky: Tuzar – Zoufalý.

Kutná Hora B – Tupadly 2:3 (2:0)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Zápas dvou poločasů, v prvním jsme mohli dát ne dva, ale pět gólů a bylo by po zápase. Druhý poločas jsme asi mysleli, že už jen dohrajeme a zůstali v kabině, soupeř byl ve všem lepší a dostal se do vedení. Nepomohla ani penalta pro nás a zaslouženě jsme prohráli. Nechápu, co se stalo.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli všude pozdě a nestíhali vůbec nic a prohrávali 0:2. Ve druhém se nám podařilo vstřelit rychlý gól, a i díky laxnímu nástupu domácích, se nám nakonec podařilo vyrovnat a nakonec otočit. Chtěl bych pochválit celý náš tým, a hlavně našeho brankáře, který chytil alespoň pět gólových střel.“

Branky: Secký, Auer – Zahradník, Císař, Krajíček.

Nové Dvory – Zbraslavice 0:0

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Zápas byl spíše o bojovnosti než o fotbalovém umu. Rozhodně jsme měli příležitost získat tři body, ale naše snahy zhatil dobře rozchytaný gólman hostů.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Byl to spíš boj než fotbal. Přežili jsme penaltu domácích. V první půli jsme byli lepším týmem, avšak druhá byla vyrovnaná, remíza je spravedlivá.“

Jonathan Mensatoris