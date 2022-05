III. třída: Dílo je dokonáno! Červené Janovice slavily, jezdily na trakaři

Červené Janovice mají postup v kapse. To, co všichni čekali a co bylo jasné už v polovině sezony, se stalo skutečností. Lídr tabulky má v čele už nedostižný šestnáctibodový náskok. Minulý týden se nehrály dva zápasy fotbalové třetí třídy, které byly následně zkontumované, v posledním hraném kole se nekonal další souboj. Rataje nad Sázavou nedaly tým dohromady a k zápasu do Zbýšova neodjely.

Červené Janovice už slaví postup do okresního přeboru | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kanonýr Deníku Kanonýr Deníku Roman Novosád: Asi jsem se v útoku osvědčil Jeho týmu se opravdu nedaří. V letošní právě probíhající sezoně je takovým otloukánkem. V… III. třída Tak to bychom měli. Jednoho jasně postupujícího už známe. A jsou jím fotbalisté okolo exligistů Řepky, Jiránka a Kacafírka. Přestože se lídr musí obejít bez zraněného ostrostřelce Kacafírka, nakládá soupeřům i nadále. Tentokrát to odneslo béčko Bílého Podolí, dostalo jedenáct branek. „Postup jsme oslavili jízdou na vozíku za traktorem po celé vesnici,“ usmíval se hrající manažer červenojanovického klubu Štěpán Kacafírek. „Byl to pro nás všechny svátek a jsme rádi, že jsme splnili jeden z našich dvou cílů pro tuto sezonu. Poděkování patří všem lidem, kteří se podílejí na chodu klubu a hlavně našim skvělým fanouškům,“ přidal kanonýr lídra soutěže. „Teď je pro nás prioritou semifinále okresního poháru, kde se utkáme s týmem Tupadel,“ dodal Kacafírek. Miskovice opustily poslední příčku, kdy dokázaly remizovat s béčkem Tupadel. Na samé dno tak padly Kluky, ty nestačily na Horní Bučice. Dva góly vítězů dal kanonýr Kebza, další dva padly z penalt. Sázava B nedala minulý týden mužstvo do kupy, teď se sešla a rezervě Sedlece nadělila tenisového „kanára“. O šest bodů se hrálo v Záboří, tento duel ale domácí nezvládli a všechny tři body si odvezla Vlkaneč. Béčko Uhlířských Janovic se stále drží na druhém místě. Vyhrálo i další střetnutí, doma porazilo Bratčice. Vítěznou branku dal Chlád až sedm minut před koncem, tři body pak jistil ještě Marek svým druhým zásahem v sezoně. Kanonýr Deníku Roman Novosád: Asi jsem se v útoku osvědčil 23. kolo: Miskovice - Tupadly B 2:2 (7. Libicher, 55. Herout - 44. Štainer, 60. Krupička), Sázava B - Sedlec B 6:0 (4. Švehla, 17. Kilián, 38. Schuller, 40. Schuller, 62. Keltner, 63. Keltner), Zbýšov – Rataje nehráno, Záboří n L. - Vlkaneč 1:2 (24. Slabý - 41. Burian, 55. Bárta), H. Bučice - Kluky 4:2 (4. Kebza, 55. Kebza, 21. z pen. Kováč, 64. z pen. Luňáček - 10. Kňourek, 84. Honus), Č. Janovice - B. Podolí B 11:4 (6. Uher, 8. Dudla, 13. Uher, 15. Novák, 22. Chvála, 37. Borek, 52. Vavřina, 57. Borek, 59. Dudla, 62. Novák, 72. Novák - 2. Anton, 25. Anton, 42. Štoček, 83. Tyšer), U. Janovice B - Bratčice 4:2 (18. Topinka, 29. Marek, 83. Chlád, 86. Marek - 53. Javůrek, 64. Lytvynenko)

