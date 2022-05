Předposlední Kluky neměly nejmenší naději v souboji s prvním celkem tabulky a suverénem soutěže, celkem Červených Janovic. Těm sice chyběl zraněný kanonýr Kacafírek, ale to hostům zase tak moc vadit nemuselo. Zastoupil ho totiž Tomáš Borek, domácím nastřílel čtyři góly. A přidali se i jeho spoluhráče, nakonec z toho byl jedenáctigólový výprask. Také druhé Uhlířské Janovice B s klidem zvítězily, v souboji rezerv nadělily tenisového kanára Bílému Podolí. Hattrickem se blýskl Topinka. Bratčice mohl ypomýšlet na třetí flek, to by ale musely uspět na půdě béčka Tupadel. Domácí nadělili sokovi rovněž „kanára“. Souboj o třetí místo tak svedli fotbalisté Vlkanče a Horních Bučic. Hostující tým strhl vítězství na svoji stranu v 89. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil střelec Kebza. Rataje doma nestačily na Záboří a prohrály 1:3.

22. kolo: Tupadly B - Bratčice 6:0 (34. Klička, 37. Koudelka, 65. Krupička, 71. Krupička, 73. Ryšán, 76. Ryšán), B. Podolí B - U. Janovice B 0:6 (14. Bílek, 18. z pen. Topinka, 27. Topinka, 43. Topinka, 79. Vacek, 80. Čížek), Kluky - Č. Janovice 0:11 (11. Novák, 32. Chvála, 35. Dudla, 38. Vavřina, 41. Borek, 50. Borek, 52. Borek, 56. Borek, 65. Novák, 75. Uher, 88. Uher), Vlkaneč - H. Bučice 2:3 (60. Bárta, 62. Výborný - 20. z pen. Luňáček, 30. Kebza, 89. Kebza), Rataje - Záboří n. L. 1:3 (32. Špitálník - 15. Špaček, 40. Špaček, 80. Vobořil), Sedlec B – Zbýšov nehráno, Miskovice - Sázava B nehráno