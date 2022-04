Červené Janovice přivedly minulý týden další legendu, kádr posílil exsparťan Lumír Mistr. Do utkání se Sázavou B ale nezasáhl. Poslední Tupadly B pro sebe urvaly bod, když plichtily na půdě Záboří nad Labem 2:2. A to hosté dokonce dvakrát vedli. Třetí pozici uhájili borci z Vlkanče, kteří zvítězili 3:1 v Klukách. Tam našlápli k úspěchu během osmi minut, kdy dali dvě branky. Domácí z penalty snížili, ale poslední slovo měl Bindr. Miskovice jsou přikovány k předposlednímu místu, od rezervy Uhlířských Janovic, které jsou druhé, dostaly sedm banánů. Hattrick nastřílel Topinka. Bratčice daly stejně jako v prvním zápase dvě branky a opět jim to stačilo na tři body. Tentokrát na půdě béčka Sedlece. Oba góly dal Hvozdyk, který dal oba góly i v prvním utkání a je tak zatím jediným střelcem Bratčic na jaře. Jediný gól stačil Horním Bučicím na výhru nad Zbýšovem, přestože domácí hráli čtyřiadvacet minut v deseti po vyloučení Kebzy.