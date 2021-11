Ve čtyřech zápasech uspěli domácí fotbalisté, ve dvou případech byli úspěšní hosté. A jedno utkání dalšího kola třetí třídy nebylo dohráno. Fotbalisté Červených Janovic vedli krátce po poločase pět dva nad Horními Bučicemi a hostující trenér odvolal svůj tým ze hřiště. Utkání tak bude mít dohru.

Ilustrační foto: TJ Sokol Vlkaneč - TJ Sokol Červené Janovice 9:0 (4:0). | Foto: Pavla Hájková

V Červených Janovicích zase řádil domácí kanonýr Kacafírek. Hosté sice dvakrát vedli, ale především domácí snajpr se přičinil o to, že jeho tým vedlo o tři branky. Sám dal čtyři góly, jednu přidal exligista Jiránek. Pak ale zápas skončil, hostujícímu trenérovi Miroslavu Kováčovi se především nelíbil výkon mladého rozhodčího Chalupy. „Utnul jsem to. Myslím, že to bylo nejlepší řešení, co jsem mohl udělat,“ uvedl kouč Horních Bučic. „Kdybych utkání neukončil, mohlo to dopadnout mnohem hůře,“ přidal Kováč.