Neznámou do posledního kola bylo, kdo doprovodí poslední Kluky do „pralesní“ soutěže. V přímém souboji si to rozdaly týmy Bílého Podolí B a Miskovic. Podolí vyhrálo jasně 5:1 a to především díky hattricku Štočka. Hosté hráli dvacet minut v deseti, červenou kartu viděl Adam Zich.