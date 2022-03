Fotbalisté rezervy Uhlířských Janovic stáhli o tři body manko na vedoucí a suverénní Červené Janovice. Jenže to jen proto, že parta okolo Řepky a Kacafírka nehrála. Janovická rezerva zvítězila těsně 3:2 na půdě béčka Sázavy. Především díky dvěma brankám Svobody. To třetí Vlkaneč se na nejtěsnější vítězství nad posledním týmem tabulky pořádně nadřela. Nakonec vyhrála na půdě béčka Tupadel díky trefě Babáka. Předposledním Miskovicím gól Filipce z penalty na body nestačil, produktivnější byl bratčický Hvozdyk, autor dvou gólů. U soupeře vyhrálo také Bílé Podolí, v souboji rezervních týmů pokořilo dvěma góly Sedlec. Doma uspěly jen Rataje nad Sázavou. A bylo to se vší parádou. Tým Kluky si odvezl devítibrankový příděl. Martin Novotný nastřílel hattrick.