Mužstvu Záboří nad Labem patřilo před víkendovým kolem druhé místo tabulky. Jenže to už neplatí. Záboří totiž narazilo na favorizované Červené Janovice a nimi jasně prohrálo 0:5. Parta okolo Řepky a Jiránka nepřipustila žádné komplikace, nasázela domácím pět branek a opět střelecky zářil Štěpán Kacafírek, autor hattricku. Na kontě má už neuvěřitelných šestačtyřicet zásahů. Tolik gólů nenastřílelo v soutěži ani jedno mužstvo.

Stoprocentní Janovice mají na kontě třiatřicet bodů, na druhé Horní Bučice mají náskok devět bodů. Právě Bučice využily porážky Záboří a porazily rezervu Tupadel. Souboj dvou týmů, které v minulých dvou kolech nenastoupily nebo nedohrály duely s Červenými Janovicemim, vyzněl výrazně lépe pro Bučice, které táhl za výhrou svým hattrickem Martin Kebza. Třetím do party z hostujících týmů, které vyhrály, byla rezerva Bílého Podolí. Za zdolala Miskovice na jejich trávníku. Dva góly miskovického Ondřeje Štěpána byly málo, za hosty pálili Syutyk a třikrát Filip Tyšer.

Zbylé čtyři mače vyhrály domácí celky. Vlkaneč dala gól na půdě Ratají hned v první minutě jenže to bylo z její strany vše. Hrabánek skóre otočil a dílo dokonali Forman s Novotným. Také Bratčice odšpuntovaly zápas rychlou vedoucí brankou, ale ani jim to nebylo nic platné. Chrpa, Skála a Koštuřík ze sázavské rezervy byli proti a obrali hosty o všechny body. Dotřetice dobrý vstup hostí a dotřetice výhra domácích. Béčko Uhlířských Janovic začalo ve Zbýšově také zostra a pak drželo nerozhodný stav 2:2 až do 83. minuty. Domácí Ondřej Bobek ale vstřelil vítěznou branku, výhru pečetil svou druhou trefou v utkání Jan Jukl. Tyto tři zápasy tak vyhrály hůře postavené týmy v tabulce.

Jen rezerva Sedlece nepřipustila žádné komplikace. Té zase pomohla v utkání s Kluky vlastní branka hostujícího Siváčka. Domácí přidali další dvě trefy, pak teprve skórovali hosté. Jenže jenom jedinkrát a domácí si výhru nejen pohlídali, ale také pojistili.