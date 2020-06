„Počet týmu nebyl do poslední chvíle jasný, vše se odvíjelo od počtu víkendů,“ řekl pro Deník o populárním turnaji šesti okresních mančaftů.

Jakube, jak vznikl nápad uspořádat Letní ligu pivovaru Kutná Hora?

O myšlence uspořádat nějakou menší soutěž jsme se s Jirkou Škramovským (trenér Malešova – pozn.) bavili celé období koronaviru, neboť nám bylo jasné, že se soutěže s velkou pravděpodobností nedohrají. V momentě, kdy byly všechny soutěže zrušeny, jsme měli již většinu týmů předjednanou a soutěž z větší části připravenou.

Ligu hraje šest týmů. Podle čeho jste je vybírali?

Počet týmu nebyl do poslední chvíle jasný, vše se odvíjelo od počtu víkendů. Nejprve jsme soutěž chtěli natáhnout do července, nicméně po dohodě s ostatními týmy bylo rozhodnuto soutěž ukončit do konce června.

Dohoda s pivovarem, co by partnerem turnaje, šla v pohodě? Co vše vám nabídli?

Dohoda s Měšťanským pivovarem Kutná Hora byla rychlá, jako regionální partner sportu se nám snažil vyjít vstříc samozřejmě s ohledem na současnou finanční situaci. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat jak pivovaru, tak zejména Michalu Klobásovi, který mi s celou prezentací a zajištěním maximálně pomáhal.

Kdo je podle vás favoritem turnaje?

Favorit turnaje je jasný. To, co dokázal udělat Štěpán Kacafírek s Červenými Janovicemi, je na poměry okresního fotbalu neskutečné. S klidem se o nich dá tvrdit, že je to mužstvo do krajské soutěže.

Co jste říkal na obrovské posilování týmu Červených Janovic?

Je to paráda. Jsem rád, takové oživení okresní fotbal potřebuje. A jak jsem říkal, je to neskutečné, vždyť v dnešní době je problém přivést do okresního týmu jednoho nového hráče. U nás na posilování makáme tři lidi a jsme schopni si volat mezi sebou padesátkrát za týden.

Vy sám jste hráč Malešova, ale ještě jste nenastoupil. Kdy se chystáte zpátky na hřiště?

Bohužel jsem si na sranda fotbálku obnovil zranění stehenního svalu, ve středu jdu na vyšetření k doktoru Barnovi, snad to je jen natažené a nebude tam ruptura.

Malešov skončil v loňské sezoně druhý. Máte na to, abyste za rok okresní přebor vyhráli?

Myslím, že druhé místo nebyla náhoda. Kádr má velkou kvalitu. Jak někde psal náš trenér, udělali jsme nějaké změny, fotbal nás začal zase hodně bavit. Fotbal je životní styl, buď v něm jedete nebo ne. Posílili jsme o dva hráče, nikdo nám neodešel, a tak bude naší ambicí hrát hodně vysoko. Chceme se prát o přední příčky, pokud nebudeme hrát do třetího místa, bude to zklamání.

Jak jste se vůbec do Malešova dostal?

Jsem rodák a odchovanec, tak nějak jsem se vrátil na místo činu a asi už i na konečnou štaci. Chceme v Malešově fotbal pozvednout na jinou úroveň, naší myšlenkou je hrát okresní fotbal v podmínkách krajských soutěží, bude to stát spoustu práce, ale myslím, že je to reálné.

Nejen fotbal zažil krušné jaro. Jak jste trávil koronavirové období?

Byl jsem doma a pomáhal manželce s dětmi. Po fotbalové stránce hodně pracovně, věděli jsme, že se sport musí znovu rozeběhnout, a tak jsme připravovali nějaké nejbližší akce typu Letní liga, Memoriál Josefa Klečáka či Malešovské posvícení. S Vaškem Dastychem jsem hodně komunikoval červnový Memoriál Františka Lhotáka. Tento dětský turnaj, který má díky Vaškovi mimořádně velkou úroveň a dlouhou tradici, byl bohužel nakonec zrušen.

Máte do budoucna i trenérské ambice, nebo jen manažerské?

Trenérské ambice určitě nemám, moje ambice jsou skutečně pouze manažerské a také ještě hráčské. Mám vedle sebe dva velké kamarády a trenéry Jirku Škramovského a Martina Špírka, kterým jsem schopen zajistit maximální podporu na okresní úrovni, ale odtrénovat si to musí kluci vždycky sami.