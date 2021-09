„Hlavně se povedla změna ve všech patrech fotbalu a já pevně věřím, že to bude změna k lepšímu, kdy se bude dělat fotbal pro celou základnu, a nejen pár vyvolených. Ono se to z venku nezdá, české okresy často tvořily mocenskou základnu dosavadního a musím říct šíleného systému. Na okrese je předčasné mluvit o změnách, to musí posoudit spíše kluby. Snažíme se více komunikovat, udělali jsme web, rozpohybovali sociální sítě, celkově chceme být více otevření vůči klubům i veřejnosti. To chci i po našich komisích,“ říká šéf kutnohorského svazu.

Změny ale přece jen nastaly. „Změnami může být chápáno zrušení penalt při remízách a ve čtvrté třídě nově možnost průběžného střídání hráčů hokejovým způsobem,“ hlesl Ďoubal.

Pocítit zlepšení oproti minulým zvyklostem? To je předčasné. „Na to je ještě brzy, zeptejte se v červnu.A ideálně se ptejte klubů či hráčů, zda se z jejich pohledu změnilo něco ve fungování OFS,“ uvedl Ďoubal.

Jsou klady, ale na druhou stranu také zápory. „Vždy nějaké negativní emoce budou, asi těžko mi budou všichni skákat kolem ramen. Protože hraji, tak byly i nějaké narážky, ale snažím se to nevnímat, mám čisté svědomí, nikdy jsem po rozhodčích nechtěl žádné výhody, a i na semináři jsem jim opakoval, že hodinu před zápasem a hodinu po zápase jsem jen jeden z čtyřiceti přímých aktérů utkání, nikoliv předseda OFS,“ vykládal předseda.

Velkým tématem na startu fotbalové sezony byly dodatkové pokutové kopy. On byl proti jejich zahrávání, a tak to také dopadlo.

„Ani mezi kluby, ani v rámci výkonného výboru to nebylo jednoznačné, ale já si myslím, že je to rozhodnutí správné. Za devadesát minut zápasu jste dříve získali bod a ten samý pak za pět minut dovednostní soutěže,“ má jasno Ďoubal. „Opakované střídání (hokejové), které jsme zavedli ve čtvrté třídě, má myslím velmi dobrý ohlas. Hrají to občas starší hráči, tak si mohou odfrknouta pak ještě jít do hry.“

Okresní přebor a třetí třída mají po čtrnácti účastnících, nejnižší soutěže po deseti.

„S tím jsem spokojen, že kromě Tupadel C nikdo neubyl. Snad to vydrží, i když tam mezera mezi relativně početnými žáky a přípravkou a muži je velká. Chybí nám jedna generace,“ ví činovník.

Na přebor a třetí třídu je čtrnáct týmů myslím optimální, ve čtvrtých třídách jsme to nalosovali alespoň do jedenáctikolového systému, čímž se soutěž trošku natáhla, jinak by bylo v půlce října po sezoně,“ řekl Ďoubal.

Důležitou složkou okresního fotbalu je mládež. „Rozšířili jsme komisi mládeže na více členů. Chceme zapojit více lidí. S okresy Praha – západ a Benešov máme projekt financovaný Středočeským krajem na létající trenéry a semináře. Pokud kluby chtějí, pošleme jim tam na pár tréninků naše trenéry. Snažíme se pomoci klubům s nábory, které proběhly s naší podporou v Bílém Podpolí, Vrdech, na Klukách, Kaňku, v Sedlci. Uvítáme další. V zimě chceme udělat velké turnaje v krásné hale na Klimešce. Plus tamtéž uspořádáme soustředění pro naše nejlepší okresní mládežníky. A cíl, kromě co nejvíce spokojených dětí na hřišti? Tím je obnovení soutěže dorostu pod patronací OFS Kutná Hora. Nebude to jednoduché, ale třeba se tov horizontu dvou let povede,“ přeje si Jan Ďoubal.