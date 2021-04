Honzo, jak hodnotíte výsledky okresních voleb? Jste spokojený?

Určitě jsem spokojený. Kandidoval jsem z důvodu, že chci pomoct s mládeží na okrese. Jak jsem říkal na Valné hromadě, chtěl jsem také podpořit změny, které fotbal v současné době potřebuje. Z tohoto pohledu se volby povedly.

Dostal jste sedmadvacet hlasů ze čtyřiceti.

To si myslím, že je dobrá podpora. Podobnou jsem očekával.

Jaký je současný stav mládeže na Kutnohorsku? Je situace špatná či průměrná?

Data říkají, že jsme ve Středočeském kraji, co se týká počtu dětí, jeden z nejhorších okresů. Na druhou stranu jsme malý okres. I na počet klubů. I tak si myslím, že by mohlo být více dětí. Dělal jsem si analýzu a vyšlo mi, že dvacet oddílů ze čtyřiceti má nějaký mládežnický tým. Deset z nich má jen jednu nebo dvě kategorie. Hodně kategorií má samozřejmě Čáslav s Kutnou Horou. Pak jsou oddíly jako Suchdol, Vrdy či Zruč, kde jsou tak čtyři kategorie. Když se někde zaspí, dlouho se to dohání. Kutná Hora by mohla vyprávět.

Co bude prvním vaším krokem?

Jakmile to půjde, chceme hned rozjet nábory. Chceme klubům pomoci a dostat se do škol. Cílem je také propojit kluby se školami. Musíme být proaktivní. Děti dneska samy nepřijdou. Musíme za nimi.

Je problém v tom, že nejsou lidi, kteří by děti trénovali, nebo je problém ve velké nabídce jiných sportů?

Konkurence sportů je veliká. To víme. Druhá věc je, že atraktivita fotbalu se malinko vytrácí díky kauzám, které jsou s naším sportem spojované. Spousty rodičů tohle odradí. Udělám vše proto, aby se takové vnímání změnilo. Pořád je fotbal nejrozšířenější a nejpopulárnější sport. Má největší členskou základnu. Jenže to, co bylo dřív, že se hrál fotbal na každé vesnici, dnes už bohužel neplatí.

A jsou tam tedy podle vás lidi, kteří povedou děti k fotbalu?

Vidím to jako problém. Dneska není těžké sehnat peníze na trenéry. Podmínky se zlepšují. Malé obce mají fotbal jako jedinou kulturu na vesnici. Fotbal pak rádi podpoří. Sehnat lidi, kteří budou s dětmi pracovat, je dneska těžké. Je na lidech v klubech, aby si to sami vyříkali. Pokud mezi sebou nenajdou členy, kteří by chtěli s mládeží pracovat, tak si pak nemohou stěžovat, že nebudou mít časem ani dospělé. Nebudou mít zkrátka s kým hrát. My je metodicky podpoříme, pomůžeme jim s náborem, ale ve finále to bude na klubech, aby se o děti staraly.

Zastaví se tedy vymírání klubů? Přeci jen hráči stárnou.

Myslím si, že spousta klubů si začíná problém uvědomovat. Už hledají nové lidi. Někde to zkusí, pak to zase skončí a po chvíli rozjedou další kolo. Někde se to rozjede velmi dobře. Jako třeba v Malíně, kde nedávno ještě ani děti neměli. Je to klub od klubu. Musí tam být zapálení lidé.

Zaznamenal jsem i další problém. Některé vesnické kluby si stěžovaly na úprk dětí do velkých klubů, jako je Kutná Hora a Čáslav.

Tento fakt samozřejmě vnímám. Čáslav má status Sportovní centra mládeže. Úkolem takového centra je vyhledávat talenty, kteří by měli šanci prosadit se na vyšší výkonnostní úrovni. Budu mluvit i za Čáslav, protože tam působím. Nechceme jít cestou, že budeme kluby vykrádat. Talentovaným klukům chceme dát šanci. Každý mládežnický trenér by mělo v prvé řadě myslet hlavně na dítě. Aby dostalo šanci. Nejde hrát jen na výsledky. Poté se musí zvážit všechny pro a proti. Z jakého je dítě prostředí, jestli ho rodiče budou vozit a další jiné aspekty. Pokud dítě nechce, nemá cenu ho z jeho prostředí vytrhávat. To ani nejde.

Dostal jste na starost složení Komise mládeže OFS Kutná Hora. Koho byste v ní chtěl mít a jak by měla fungovat?

Před volbami jsem říkal, že bych chtěl komisi širší. Historicky moc nefungovala, což se otočilo až v loňském roce, kdy do ní přibyl Míra Paták a Štěpán Sokač. S organizační prací jim pomáhal Radek Zoufalý. Šlo prakticky o dva kluby. Čáslav a Kutnou Horu. V komisi by měly být zastoupeny i menší oddíly. Aby si členové mohli vyříkávat pravidla a trendy, jak pracovat s mládeží a jak postupovat. Cílem je dostat se na stejnou vlnu, což nebude lehké. Je potřeba se o tom bavit a vysvětlovat si různé věci. Rád bych, aby komise měla osm členů i se zástupci Vrdů, Suchdola, Zruče, Uhlířských Janovic a dalších.

Co OFS chystá nad rámec okresních přeborů mládeže? Konají se ještě výběry?

Ano, výběry se konají. V červnu už chceme vytipovat hráče pro výběry U11 a U13. Pokud to půjde, tak se od podzimu rozjedou meziokresní turnaje v těchto kategoriích. Chtěli bychom pro tyto kluky dělat speciální tréninky. Můžeme střídat místa a udělat dva tréninky do měsíce pod vedením Grassroots trenéra mládeže Míry Patáka. Kluci se navzájem uvidí a potrénují v konkurenci. Pak budou jezdit na turnaje sehranější. Dále bychom chtěli rozjet turnaje mini přípravek, což je kategorie U8. Hraje se to tři plus nula. Bez brankáře. Je to ideální pro oddíly, kde není tolik dětí, aby mohli přihlásit mladší přípravku. Mohou jet na turnaj třeba s pěti dětmi. Postupně se jim může základna nabalit a mládežnický fotbal rozjet.

Zajímavým tématem je futsal u mládeže. Messi, Ronaldinho a všichni podobní hráči hráli jako mladí jenom futsal. Proto jsou Španělé a Brazilci tak výjimeční. Jak vy se tváříte na futsal?

U nás už taky hrají přípravky a mladší žáci čtyři plus jedna a sedm plus jedna na zmenšených hřištích. Malé hřiště je pro výchovu mladého kluka ideální. Je tam méně místa, pořád v kontaktu, pod tlakem, stále na balonu a neustále se před oběma brankami řeší. Je to ideální forma učení se fotbalu. Klasický futsal v hale mi nevadí. V zimě ho využíváme také. Nemám proti tomu nic. Jediné co, tak jsou tam jisté prvky a návyky, které mohou být ve fotbale problém. Například zpracování podrážkou, což u fotbalu nejde. Tam funguje placírka.