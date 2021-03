„Svolám výkonný výbor. Musíme převzít agendu. Potřebujeme zvolit místopředsedu a vybrat priority na letošní rok,“ nastínil své první kroky v nové funkci Ďoubal.

Honzo, vyhrál jste 24:16. Během předvolební kampaně jste prohlašoval, že máte přízeň pětadvaceti klubů. Počítal jste tedy s takovým výsledkem?

Vždy rozhoduje, kdo nakonec za klub přijede. Někdo se rozhodne i na poslední chvíli. Šedesát procent delegátů mi přijde jako dobrá podpora vzhledem k tomu, že za současným výkonným výborem nějaká práce vidět byla. Není to špatný výsledek. Chtěli jsme změnu, neschovávali jsme se za nějaké kabáty. Jeli jsme náš program, proto si myslím, že šedesát procent mandátů je slušná podpora.

Dušan Roubíček mi řekl, že vám pomohla F-evoluce a současný trend, který chce změnu. Vnímáte to podobně?

Myslím si, že mi pomohl trend. Lidé změnu chtějí. Nemyslím si, že mi výrazně pomohla F-evoluce nebo Čistý fotbal. Je to jedno. Veřejnost chce změnu a chce dělat fotbal jinak. Lidé si ale musí uvědomit, že musí začít i u sebe. Není to jen o změně Ďoubala nebo jiných lidí. Kluby musí chtít realizovat a snažit se udělat změnu samy.

Mluvil jste ve svém proslovu o férové kampani. Byly i volby férové?

Kampaň byla solidní z obou stran. My jsme jeli svůj program. Samotné volby byly perfektně zorganizované. OFS odvedl skvělou práci. Klobouk dolů. Vzali na sebe odpovědnost, volby už nepřekládali a také už jsou rádi, že to mají za sebou. Nyní se potřebujeme všichni nadechnout a pak navážeme spolupráci se stávajícími lidmi v komisích. Řekneme si, co a jak.

Delegáti zvolili i všech šest lidí z vámi představovaného týmu. Navíc tam máte i Frejlacha se Šturmem, které jste veřejně podporoval. Bude se vám pracovat dobře?

Je důležité, že jsem dostal důvěru s celým týmem. Nemohu se vymlouvat, že nemám mandát a že jsem nemohl něco ovlivnit. Je na mně, abych přesvědčil pana Šturma i Dušana Roubíčka o tom, že mé kroky, které učiním, jsou správné. Věřím, že spolupráce bude v pohodě.

Video reportáž z Valné hromady

Zdroj: Deník/Michal Pavlík

Dušan Roubíček říkal, že je ochoten s vámi spolupracovat. Najdete si k sobě cestu?

Myslím, že určitě. Pro předání agendy je dobré, že se Dušan do výkonného výboru dostal. Nemá důvod mi házet klacky pod nohy. Nějak se porovnáme. Třeba si dáme čas do léta a pak se domluvíme na jeho nějaké jiné roli. Je to zkušený funkcionář a já ho rád využiji.

Překvapilo vás, že kandidát do výkonného výboru Vladimír Šturm obdržel osmatřicet hlasů ze čtyřiceti?

Bylo jasné, že pan Šturm bude hvězda. Překvapilo mě, že nedostal čtyřicet. (směje se)

Dušan Roubíček je v podobné situaci jako vy před lety, kdy jste byl zvolen do výkonného výboru sám proti jeho týmu. Předpokládám, že mu to nebudete vracet.

Nebudu. Myslím si, že Dušan je navíc v lepší pozici. Já tam přišel jako úplný nováček. Dušan je zkušený matador. Má dobrou pozici. Nemá teď extra velkou odpovědnost, a pokud bude chtít spolupracovat, tak ho nechám. Pokud se kolem fotbalu vytvoří třeba širší skupina dvaceti lidí a budou chtít pomoct, budu jim naslouchat.

Co uděláte jako první?

Svolám výkonný výbor. Musíme převzít agendu. Potřebujeme zvolit místopředsedu a vybrat priority na letošní rok. Musíme vytvořit rozpočet na letošek. Chceme hned v prvním roce klubům ukázat, že změna nastává.

Máte představu, kdo by mohl být místopředsedou?

Úplně nemám. Otázka je, jak by se na to tvářili Vladimír Šturm nebo David Čižinský. To jsou dvě nejvážnější jména, o kterých bych chtěl přemýšlet.

Jak vidíte start soutěží?

Pokud se nerozhodne do konce dubna, že se na konci května začíná, tak je letošní sezona nereálná.

Je lepší sezonu odpískat?

Nechci predikovat. Chápu, že je složité druhou sezonu po sobě odpískat, ale nemůžeme 20. května říct, že 30. května hrajeme. To bychom počítali přetržené achilovky.

Několikrát během posledních let jste kritizoval práci Ladislava Rajma, co by předsedy disciplinární komise. Bude tento člověk pod vámi pokračovat?

Celkem férově jsem říkal, v jaké komisi chci rekonstrukci. Komisi mládeže chci rozšířit o více klubů. Chci, aby se zapojily větší kluby jako Zruč, Chotusice, Malín či Vrdy. Chci, aby měly své slovo. Není to jen o Kutné Hoře a Čáslavi. Budu rád, pokud tomu bude vůle, aby Štěpán Sokač pokračoval v komisi mládeže. Aby tam měla Kutná Hora své zastoupení, když nemá nikoho ve výkonném výboru. Štěpán je silný hráč. Co se týká disciplinárky, tak v ní nastane určitě změna. Chci do čela personu, které budou lidé věřit. Ideálně, aby to byl právník. Mám vytipované lidi. Mluvím třeba o Vladimírovi Dupalovi, který je bývalým rozhodčím, současným hráčem a je to chytrý člověk. Super jméno.

Dupala byste chtěl do komise rozhodčích?

Ne. S komisí rozhodčích se chci sejít a nastavit si pravidla. Potřebuji zrekonstruovat obsazování rozhodčích. Budu hledat lídra pro tuto komisi. Někoho, kdo to ukočíruje. Podmínkou je, aby to nebyl aktivní rozhodčí. Takový člověk by neměl hodnotit své kolegy. Není nutnou podmínkou, aby to rozhodčí vůbec byl. Chci, aby to byl hlavně schopný manažer.

Omezíte s novou funkcí svou fotbalovou kariéru v Sedlci?

Záleží, zda se bude hrát. Mně je čtyřicet. Začne se třeba na podzim, kdy mi bude skoro čtyřicet jedna. Nějakým způsobem hrát chci. Nevidím v tom problém. Chci, aby v komisích byli takoví lidé, kteří ze mě nebudou vyklepaní a nebudou řešit, že jsem dostal červenou kartu. I když já jich moc v kariéře nedostal. Na Kutnohorsku snad jen jednu. (smích) Pokud mě vyloučí, ať disciplinárka rozhodne stejně, jako by šlo o Nováka nebo Ďoubala. Je mi to jedno.