Nové Dvory – Tupadly 0:2 (0:0)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Tvrdé bojovné utkání, které jsme rozhodli v náš prospěch až v samotném závěru. Zápas jsme měli rozhodnout již v prvním poločase, kdy jsme si vytvořili tři stoprocentní šance.“

Chotusice – Kutná Hora B 5:2 (2:2)

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Úvod zápasu poznamenala z pohledu diváka atraktivní desetiminutovka, kdy padly čtyři góly, po dvou na obou stranách, ale trenéři byli hodně nespokojeni s výkonem obran. Nerozhodný stav vydržel až do přestávky. Obě mužstva se snažila kombinovat a hrát fotbal. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení hostujícího stopera a následný gól z přímého kopu. Utkání rozhodl čtvrtý gól v kutnohorské síti.“

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „V prvním poločase jsme dali dva góly a domácí také. Šancí jsme si vypracovali víc než domácí, ale řešili jsme je špatně. Začátek druhého poločasu si vzal do vlastních rukou hlavní rozhodčí Procházka. Ve 48. minutě po zákroku na žlutou kartu dal našemu stoperovi rovnou červenou, a domácí ze standardní situace šli do vedení. V deseti lidech jsme bojovali až do konce zápasu, ale po našich dvou chybách jsme domácím darovali ještě dva góly. V 90. minutě šel z půlky na domácího brankáře Kolůvek a likvidační zákrok zezadu ohodnotil sudí jen žlutou kartou. Rozhodčí Procházka nám to v této sezoně udělal už podruhé, kdy nám vyloučil hráče úmyslně a vědomě bez předchozí žluté karty. Asi je to tím, že zákroky nemusí vidět, protože zápasy řídí z poloviny hřiště, když chodí jen v půlkruhu.“

Uhlířské Janovice – Kaňk 6:0 (0:0)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „Jednoznačné utkání. První poločas jsme zvládli slušně, jediným hluchým místem zápasu byl začátek druhé půle, kde jsme si sami brnkli na nervy hloupou chybou. Poté to bylo z naší strany slušně odpracované, což jsme dokázali vyjádřit i gólově. Nyní se musíme zkoncentrovat i ve venkovních zápasech a naplno bodovat.“

Martin Klatka, trenér Kaňku: „V Uhlířských Janovicích jsme dostali lekci, neměli jsme ideální sestavu, i tak jsem si myslel, že jim můžeme být rovnocenným soupeřem. To se ale nestalo.“

Paběnice – Malín 3:4 (1:2)

Zbraslavice – Kácov 1:4 (1:2)

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic. „hra byla vyrovnaná, ale bohužel soupeř proměnil všechny šance.“

Jaroslav Váňa, trenér Kácova: „Chtěli jsme napravit domácí zaváhání a také už přivézt tři body z venkovního prostředí. To se nám podařilo. V utkání jsme si šli za výhrou agresivněji než domácí a odměnou nám byly tři body.“

Církvice – Křesetice 1:2 na penalty (1:0)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách. Církvičtí nedali penaltu, my zase trefili břevno, remíze je asi spravedlivá. Na panelty jsme byli šťastnější.“

Sedlec – Malešov 1:2 (1:1)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Výhru jsme Malešovu usnadnili nesmyslným vyloučením. První poločas byl soupeř lepší, ale v deseti jsme ve druhém poločase mohli vyrovnat. To se nám nepodařilo a bohužel jsme poprvé prohráli.“

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „Chtěli jsme být aktivní na balonu a nenechat domácí hrát svojí hru, což e nám hlavně v prvním poločase podařilo. Domácí šli sice do vedení, ale my jsme zaslouženě vyrovnali. Ve druhém poločase nám paradoxně ublížilo, že hrál soupeř o desíti. Přesto jsme vstřelili vítězný gól a odvezli si důležité body.“