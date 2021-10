Zruč nad Sázavou – Kaňk 4:0 (2:0)

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „První poločas 2:0 a první gól z penalty, jednoznačná, nelze si stěžovat, faul tam byl. Potom chyba soupeřovy obrany, zpětná přihrávka a číhal tam dorostenec. Dotáhl to až do brány, zasloužený gól. V kabině jsem říkal klukům, že nesmíme polevit. Trošku kousali, i když si za devadesát minut nevypracovali žádnou šanci, kdy by nás nějak ohrozili. Měli tam ale dva, tři nepříjemné hráče, které bylo potřeba pokrýt. Tentokrát nám to fungovalo jak vepředu, tak vzadu a je to vidět na výsledku. Čtyři góly jsme dali, nulu jsme udrželi, takže z mé strany spokojenost. Je to pro mě potěšující, skočili jsme výš. Nebudu to více rozebírat, skóre mluví jednoznačně pro nás, byli jsme lepší a byli jsme více na balonu. Do ničeho jsme je nepustili a zaslouženě jsme vyhráli.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Jeli jsme si pro tři body a dostali jsme čtyři góly. Nic se nám nedařilo a neměli jsme žádné šance na zakončení. První gól z penalty, druhý nedorozuměním obránce a brankáře, nedokázali jsme se vrátit do utkání a po nejhorším výkonu jsme zaslouženě prohráli.“

Branky: Jelínek (pen.), Dolejš, Pejša, Jouza.

Sedlec – Paběnice 1:1 (1:0)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „V prvním poločase jsme se dostali po pěkné akci do vedení 1:0 a mohli jsme ještě minimálně ve dvou příležitostech dát další góly. Z vyložených šancí jsme ale nedali. Na začátku druhého poločasu nás hosté zatlačili a kopali penaltu, která tedy byla. Rozhodčí pak vyloučil hostům hráče, ale nám se proti deseti nepodařilo vstřelit vítěznou branku. Remíza s tak kvalitním soupeřem je pro nás, si myslím, úspěch. I když jsme mohli v prvním poločase přidat a zápas se mohl odehrávat jinak.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas jsme začali celkem dobře, byli jsme na míči, ale postupem času naše nepřesnosti v kombinaci nabízely domácím šance. V 10. minutě jsme museli poprvé střídat kvůli zranění Kracíka. První gól padl po našem nedůrazu u lajny, kdy prohrajeme souboj a inkasujeme gól. Pak měli domácí ještě dvě velké šance, při kterých nás podržel brankář Výborný. My jsme měli v prvním poločase dvě šance, ze kterých jsme mohli skórovat, ale ty vyřešil domácí brankář. Druhý poločas jsme začali aktivně a byli jsme daleko přesnější v kombinaci. Začali jsme si tvořit šance, podařilo se nám srovnat a dál jsme byli lepším týmem. Měli jsme ještě jednu velkou šanci, kterou ale Šindelář neproměnil. Pak přišlo vyloučení Špičáka a následně se zranil Záhrobský. Museli jsme do útoku poslat brankáře, takže se zbytek zápasu už jen dohrával. Remíza je spravedlivá, i když jsem věřil, že bychom si ještě vytvořili šance na výhru. Bohužel jsme dohrávali tak, jak jsme dohrávali. Zápas byl mezi hráči na hřišti férový, ale pan rozhodčí se do toho úplně zbytečně sám zamotal. Příští zápas máme Tupadly, těžký zápas. Nějaké hráče máme zraněné nebo chybí. Snad to dáme nějak dohromady.“

Branky: Hvězda – Váňa (pen.). ČK: 80. Špičák (Paběnice).

Malín – Chotusice 0:1 (0:1)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Gól jsme dostali poměrně brzy. Projevilo se, že máme spoustu zraněných hráčů, a navíc se mi zranili další tři hráči. Dohrávali jsme s tím, co jsme měli. Ve druhém poločase se nám to nepodařilo otočit. Zápas byl bojovný, asi tak, jako když se hraje o body. Teď už to dohráváme s tím, co máme.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Uhráli jsme cenné vítězství na horké půdě vedoucího celku. Stále se ale bohužel potýkáme s tím, že nejsme kompletní. Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy. Museli jsme postavit i šestnáctiletého dorostence a další tři čekali na lavičce. Z našeho pohledu dobrý výsledek, je to pro nás úspěch. Hráli jsme ze zajištěné obrany, byli jsme nebezpečnější a soupeře jsme nepustili, dá se říct, do žádné větší šance. Tedy kromě devadesáté minuty, kdy to tam propadlo a trefili tyčku. Dorážku ale bravurním způsobem zlikvidoval náš gólman věrný svému jménu, tedy že je Výborný. Uhrál ten bod, i když jsme v průběhu zápasu měli další čtyři příležitosti, kdy jsme mohli navýšit vítězství, ale bohužel se to nezadařilo. Pro nás je to dobrý výsledek. Jinak musím ještě pochválit dorostence.“

Branka: Tuzar.

Církvice – Nové Dvory 5:2 (3:1)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do utkání se nám podařilo vstoupit dobře, už v 10. minutě jsme vedli o tři branky. Soupeři se podařilo snížit a začali jsme být nervózní. Do druhého poločasu jsme nastoupili uklidnění a přidali jsme gól. Soupeři se opět podařilo snížit, ale utkání jsme si pohlídali a v závěru přidali ještě jednu branku.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Gólový příděl jsme si zasloužili fotbalovým neumem v kombinaci s nulovým nasazením. Soupeř byl navíc v zakončení prakticky stoprocentní. Snad se nám podaří setřepat tento ostudný výkon a před koncem podzimu urveme ještě pár bodů.“

Branky: 2x Vocl, 2x Volenec, Černý (pen.) – Kokeš J., Kokeš A..

Zbraslavice – Malešov 2:1 (0:0)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Konečně jsme vyhráli. Výhra to byla vyloženě vybojovaná, dřeli jsme od první do poslední minuty a byli jsme odměněni.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Těžko se mi něco hodnotí, když jsme znovu nevyhráli. Poslední zápasy jsou jako přes kopírák. V první půli jsme byli aktivnější, tlačili jsme se před branku, ale dát gól je pro nás nadlidský úkol. Je vidět, že jsme hráli opět bez útočníka. Ve druhém poločase se po našem zbytečném zaváhání domácí ujali vedení. To, co naši hráči nepromění, soupeř dá. Chceme vyrovnat, hrajeme na půlce domácích, uděláme další hloupost a domácí opět promění. Nevzdali jsme se, snížili, kopali šest rohů, ale gól prostě nedáme. Je mi kluků líto. Snad se nám alespoň někdo z těch osmi zraněných uzdraví, protože nějaké body musíme ještě urvat.“

Branky: Adamec, Schneiderwind - Zoufalý.

Kutná Hora B – Kácov 1:2 (1:0)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Vyrovnané utkání. Na okresní úrovni nadstandardní, kdy hosté vyhráli díky standardním situacím.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně, a to se nám podařilo. Bohužel nám to vydrželo jen dvacet minut, poté nám začala váznout kombinace a domácí začali hrozit z rychlých brejků. Jeden jsme zastavili jen za cenu faulu, z následného přímáku jsme inkasovali. Do druhého poločasu jsme chtěli opět vstoupit aktivně, napadat soupeřovu rozehrávku a donutit ho k chybám. To se nám podařilo a z vytěžených standardních situací jsme dosáhli gólů k otočení utkání. Celkově se jednalo o vyrovnané utkání, ale myslím, že v rozhodujících momentech utkání jsme byli o malinko lepší.“

Branky: Nedvěd – Hošta, Štorch.

Křesetice – Tupadly 0:2 (0:1)

Trenér Miloslav Rajdl (Křesetice): „Prvních dvacet minut jsme soupeře zatlačili, ale nedokázali jsme tlaku využít. Poté byl hráč hostů faulován a hosté proměnili pokutový kop. Naše snaha o vyrovnání neměla úspěchu.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Byl to boj, malé hřiště. Soupeř byl těžký, houževnatý a já jsem rád za tři body. Opět nás trápilo neproměňování šancí, i když soupeř měl také spoustu šancí, což se mi nelíbilo.“

Branky: 2x Císař.

Tomáš Šulc