„Máme skvělou partu, ta u nás dělá hodně. Na Kaňku se dost zlepšila nálada,“ vyslovil trenér Martin Klatka první odpověď na otázku, v čem je kouzlo kaňkovského úspěchu. Ale co dalšího v týmu ladí? „Podařilo se nám v létě posílit o dva hráče do základní sestavy. Ať už o Mukařovského nebo Kainara. Oba zapadli.“

Zlepšená nálada se podle trenéra zrodila v pozápasových rozborech. „Po utkání nikdo nejel domů. Poseděli jsme, i když jsme v minulé sezoně prohráli. Kluci si navíc vytvořili svou komunitu. Mají na Facebooku svou skupinu, kde si píšou a domlouvají se na všem možném. Kdo jde na trénink, kdo vezme auto a další věci. V týmu je momentálně asi sedm kluků, kteří bydlí na Kolínsku. Jeden z nich si vždy vytáhne černého Petra a nemůže po zápase oslavovat,“ usmíval se Klatka.

Lídrem kaňkovského mančaftu jsou letité stálice – Jaromír Horký a Radek Vokoun. „Dan Klatka zase sehnal mladší kluky z Kolínska. S Kainarem spolu hráli za Kolín. Tým se velmi dobře doplňuje. Líbí se mi opravdu jejich komunikace. Nemusím obvolávat lidi, zda přijdou na zápas nebo trénink. Kluci si to píšou už mezi sebou automaticky,“ těší trenéra. Největším tahounem na hřišti je právě středopolař Horký. I v šestatřiceti je klíčovou postavou mužstva a dává hře myšlenku.

Kaňk odehrál z osmi kol pouze sedm zápasů. Všechny vyhrál za tři body, ale co hlavně, obdržel jen jeden gól! Martin Klatka je z perfektní bilance sám překvapený: „Celý tým vyšlapuje. Kluci v obraně hrají výborně, byť nejsou tolik vidět a nedávají moc gólů. Kvalitní obránce se ale dokáže do hry zapojit. U nás máme obránce, kteří dokážou hrát a nehrají v obraně za trest. Dříve se do defenzívy nikdo nehrnul.“ V brance se navíc střídají dva gólmani – Vokoun a Rumun Radu. „Oproti minulým sezonám máme výhodu, že máme dokonce tři vyrovnané brankáře. Nyní jsme kádr doplnili gólmanem Cinkem. Kluci spolu dobře komunikují.“

Druhým nejlepším střelcem soutěže je s osmi góly František Černohlávek. Dříve nezodpovědný hráč, ale momentálně stabilní člen týmu. Jak se ho Kaňkovským podařilo zkrotit? „Asi je to o hlavě. Daří se. Fanda je vynikající hráč a hraje, jak má. Když mu práce dovolí, tak chodí na tréninky. Všechny teď fotbal strašně baví, jak jsme na vítězné vlně,“ odpověděl Klatka, který točí v základní sestavě stabilně dvanáct hráčů. Nemusí zápas od zápasu měnit třeba pět hráčů v sestavě jako dříve.

Nejtěžší podzimní zápas vybral kouč lídra soutěže doma proti Novým Dvorům (výhra 1:0). „Velká prověrka ještě přijde s Uhlířskými Janovicemi. Podle mě jsou nejlepším týmem okresního přeboru. Doma si na ně věříme, ale i pro mě jde o jediného možného postupujícího do I. B třídy,“ přiznal Martin Klatka a řekl, zda se i na Kaňku mluví o postupu: „Spíše jde o vtípky. Hecujeme se tím. Mohli bychom soutěž vyhrát, což by byl pro klub historický mezník, ale šlo by o obrovské překvapení. Postup spíše není v plánu.“

Kaňkovští vyhráli i tradiční derby se Sedlcem. Na jeho hřišti zvítězili vysoko 6:0. To už dlouho nepamatoval ani trenér mužstva, přitom na Kaňku působí skoro dvacet let. „Takové vítězství je skvělé. Když mi řekli, že jim chybělo asi pět hráčů základní sestavy, tak to trochu shodilo náš výsledek. Navíc se hrálo bez diváků a utkání postrádalo konkurenční napětí. Nicméně šest-nula je šest-nula. Přehráli jsme je. I trenér Sedlce nám gratuloval, že jsme hráli dobře.“

Během koronavirové pauzy si dal Kaňk tréninkovou přestávku. S nařízením pro šest lidí a s ohledem na počasí přerušili Klatkovi svěřenci tréninky. „Pokud to od listopadu půjde, budeme zase trénovat. Kluci už volají a chtějí se scházet. Snad nám něco vláda uvolní,“ přál si trenér prvního týmu tabulky okresního přeboru.