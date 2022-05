Červenopečecký kapitán má nyní na svém kontě v letošní sezoně třináct přesných zásahů. V utkání s Kouřimi nejprve chvíli po pauze srovnal a pak v rozmezí 71. a 81. během deseti minut nastřílel hattrick. „Už se mi jednou povedlo dát čtyři branky v jednom zápase. Ale už si nevybavuji, s kým to bylo,“ řekl Svoboda. „Každopádně to nehraje žádnou roli. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a máme další tři důležité body,“ myslí především na týmový úspěch jako správný kapitán.

S fotbalem začal v Červených Pečkách, v žácích a dorostu pak působil v Kutné Hoře. Tam strávil také jeden rok mezi muži.

Chvíli musel zalovit v paměti, aby vybral nejhezčí gól ze svých čtyř tref. „Asi to byl vyrovnávací gól na jedna jedna. Utekl jsem obraně, šel jsem sám na gólmana a dal jsem to k tyči. Byl to důležitý gól, v té době jsme prohrávali,“ řekl osmadvacetiletý fotbalista, který bude muset přispět do hráčské kasy v kabině. „Myslím, že pokladník Vondráček něco vymyslí,“ pousmál se autor čtyř víkendových zásahů.

Velim splnila povinnost. Poslední Lhotu porazila o tři góly

V zápase si tak vedl jako správný kapitán, šel příkladem. A svými góly pomohl k vítězství. „Asi je to tak,“ řekl skromně. A co na to spoluhráči? „Byly tam nějaké gratulace. Hlavně byli rádi, že jsem to konečně protrhl a začal jsem dávat góly. Ale jinak je jedno, kdo góly dává, důležité je vítězství mužstva,“ zopakoval kapitán Červených Peček, desátého celku tabulky nejvyšší okresní soutěže.

Kanonýr Deníku je živnostník, zabývá se pokládkou zámkové dlažby. A volno nejraději tráví s rodinou. „Jezdíme různě na výlety, často vyrazíme i někam na fotbal,“ dodal Jaroslav Svoboda.

Mezi mládežníky se nejvíce činil Vojtěch Sokol z Poříčan, který v zápase Okresního přeboru mladších žáků nastřílel čtyři góly.