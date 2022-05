Po podzimní části byl nejlepším střelcem I.A třídy ve skupině B s jednadvaceti zásahy sokolečský Marek Ramšák. Ten ale odešel hrát fotbal do Rakouska. A nyní vede tabulku střelců právě Lukáš Křivánek, na kontě má už o pět gólů více. Čtyři přidal mělnickému celku. „Čtyři góly v jednom zápase jsem už dal. V I.A třídě je to ale poprvé. Předtím se mi to povedlo v dorostu a v přípravce mi to tam padalo ještě častěji, tam mi to střílelo víc,“ vyprávěl autor čtyř víkendových zásahů.