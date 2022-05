Dát pět gólů v jednom utkání není tak běžné. Čtyřiačtyřicetiletému borci se to už ale povedlo. „Jednou se mi to stalo. Bylo to Červeným Janovicím, to si pamatuji,“ zapátral v paměti. Ale už je to několik let zpátky, přesně nevím, kdy to bylo. Je to fakt dávno, možná že to bude klidně deset let,“ uvedl Linek.

S fotbalem začínal v Uhlířských Janovicích, pak několik let nehrál vůbec. Poté jej zlákaly Křesetice a když se začal hrát fotbal v Nepoměřicích, přestoupil tam. V Nepoměřicích totiž bydlí. „Ale když jsem hrál za Křesetice, to už je strašně let,“ zavzpomínal na léta minulá fotbalista.

Stejně pět gólů dal o minulém víkendu také ostrostřelec Červených Janovic, lídra třetí třídy, Štěpán Kacafírek, autor letošních neuvěřitelných šedesáti osmi gólů. Takové statistiky ale nechávají nepoměřického borce klidným. „Samozřejmě vím, kdo je Kacafírek, ale tyhle statistiky nesleduji. Fotbal mám jako zábavu a na nějaké pořadí střelců nekoukám,“ uvedl Linek.

Ani svými pěti trefami v utkání se zase tak podrobně nezaobíral. „Který gól byl nejhezčí? Abych řekl pravdu tak tohle jsem neregistroval. Prostě to tam padalo, takže fakt nevím,“ dodal sportovec, mezi jehož koníčky patří hlavně hokej a fotbal.

Mezi mládežníky to o víkendu nejvíce pálilo Rostislavu Loužilovi, který nastřílel v dresu společného týmu starších žáků Suchdol-Uhlířské Janovice šest gólů.