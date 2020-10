Znovu jsme střelce víkendu vybrali z utkání, ve kterém figuroval Štrampouch. „Bohužel to odnesli. Mám tam kamaráda, ale musím říct, že šlo o jednoznačný zápas od první minuty. Jen škoda, že byl velký vítr. V první půli jsme ještě šance nedali. Hráli jsme proti větru,“ líčil Pavel Král.

Jeho tým vyhrál první půli 1:0. Výsledek vydržel až do 60. minuty, pak Král proměnil penaltu a spustil svůj gólostroj. „V poločase šli do hry zkušení hráči Paták s Junkem. Domácím pak docházely síly a naše zkušenost rozhodla,“ líčil střelec a popsal své čtyři trefy: „První jsem dal z penalty, druhý gól byl střelou levačkou za velkým vápnem. Další dvě trefy padly z dorážky, kdy jsem si dvakrát doběhl svou střelu.“

Pavel Král hraje ve 49 letech za Močovice. Přestupovat jinam se mu již nechce: „Už nikam nejdu. Do Močovic jsem se vrátil po osmiletém angažmá v Kutné Hoře. Navíc tam hraji za starou gardu a fotbal si užívám. Máme super partu. Jde o zkušený tým doplněný mladými hráči.“

Jaké mají Močovice ambice? „První tři zápasy jsme shodou okolností prohráli, ale za poslední tři kola máme skóre osmnáct-nula. Určitě hrají roli zkušenosti v týmu – já čtyřicet devět let, Míra Paták také tak, Vráťa Junek čtyřicet sedm let a David Linhart čtyřicet pět let. Mladí kluci to od nás okoukávají a hrají super. Musím vyzdvihnout i trenér Valdu Müllera, který mi dává důvěru a já mu ji teď splatil,“ smál se Král.