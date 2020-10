Sobotní zápas vypadal dle výsledku jednoznačně. „Nemyslím si, že to bylo úplně lehké utkání. Štrampouch se snažil kombinovat, ale řekl bych, že rozhodla naše produktivita a že jsme se snažili být víc na balonu po celý zápas,“ líčil střelec zápasu.

Naposledy dal čtyři góly v utkání asi před třemi roky. „Už to nějaký ten pátek bude,“ smál se Ondřej Pilař a pokračoval: „Hlavně jsem teď tři roky žádný soutěžní zápas nehrál, protože jsem byl pracovně v cizině. Takže asi ještě na Kačině, co si tak vybavuji. Někdy v roce 2017. Myslím, že jsme hráli tehdy se Soběšínem a vyhráli 5:0 a já dával čtyři góly.“

Horky jsou momentálně páté. O postupu zatím dle Pilaře nemluví: „Sezonu jsme nezačali úplně šťastně, protože jsme dostali docela příděl v Bratčicích (17:2), kde jsme se nesešli úplně v ideální sestavě. Po prvním zápase se udělaly nějaké změny, přišli tři nový kluci a začalo si to postupně sedat. Myslím si, že postupně začínáme hrát to, co chceme, ale mluvit teď o postupu do III. třídy je daleko.“

Po návratu z ciziny v létě přestoupil z Kačiny do Horek. „Chtěl jsem mít fotbal trošku blíž, hlavně kvůli rodině, protože bydlíme v Čáslavi. A přesvědčili mě kluci, že se tam dává zpátky ta parta, která tam byla kdysi,“ vysvětlil Pilař a přemýšlel, která ze sobotních branek byla nejhezčí: „Řekl bych, že asi ten první gól. Rozehráli jsme to krásně už z naší půlky a já pak dostal parádní balon od Kročáka mezi jejich beky, kteří mě rychlostně nestíhali a já to zavěsil jejich gólmanovi na zadní tyčku.“