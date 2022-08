Máte za sebou první mistrovské utkání v dresu Červených Janovic. Jaká tedy byla premiéra z pohledu Václava Kolouška? Hlavně byla vítězná. To je důležité. Škoda, že jsme hráli dost času o deseti. Ale máme vítězství a to se počítá.

Jak byste zhodnotil svůj výkon v prvním utkání?

Můj výkon? Zahrál jsem si fotbal. A když to člověka baví, tak to jde.

Premiéru jste okořenil hned dvěma brankami. V tomto směru panuje tedy spokojenost?

Ano. Člověk chce dát vždycky gól, když už se na tom hřišti honí (smích).

Po celý zápas jste byli jednoznačně lepší. Vyloučení Tomáše Řepky vás až tak nebolelo, je to tak?

Bylo to trochu nepříjemné. Z toho trestného kopu snížili a bylo to trošku nervóznější. Ale pak jsme dali na tři jedna, už se to uklidnilo a hru jsme kontrolovali.

Červené Janovice mají nejvyšší ambice a chtějí soutěž projet a postoupit. Po prvním zápase je to asi předčasné, ale přesto: jak to vidíte s těmito ambicemi vy?

Kádr máme na tuto soutěž dobrý. Takže klasika – hrát zápas od zápasu a uvidíme (smích).