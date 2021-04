O možnosti stát se předsedou OFS Kutná Hora nepřemýšlel. „Hlavně s ohledem na věk, který přináší fakt, že už jsem trochu konzervativní. Chybí mi náboj a velký elán,“ líčil v rozhovoru pro Deník dvaasedmdesátiletý Šturm.

Pane Šturme, co jste říkal na průběh Valné hromady?

Průběh Valné hromady mě překvapil. Počítal s většími problémy při prezenci. Nečekal jsem ani tak jednoduchý průběh. Vše se událo v naprostém pořádku. Zúčastnilo se všech čtyřicet zástupců klubů, účast tedy byla stoprocentní.

A co výsledky?

Výsledky se daly předpokládat. Dopadly dle vůle všech delegátů. Byl zvolen nový výbor i předseda.

Vnímal jste tedy i vy před volbami, že Kutnohorsko chce změnu ve vedení OFS?

Účastnil jsem se jen několika málo předvolebních setkání. Už na nich bylo cítit, že k nějaké změně stoprocentně dojde.

Do výkonného výboru jste obdržel třicet osm hlasů ze čtyřiceti. Čím si tak silný mandát vysvětlujete?

V mém případě rozhodlo několik věcí. Zaprvé s oddíly spolupracuji. Prakticky se všemi jsem velmi často v kontaktu. Snažím se jim vyhovět a pomoct ze všech sil. Kluby mi to vrací svou důvěrou. Dál propojuji okresní fotbal s okresním sdružením České unie sportu. Velká část klubů se na mě obrací nejen s fotbalovými věcmi. Řešíme registry a dotace. Jsem schopen ve velkém rozsahu klubům pomoci. To se asi na volebním výsledku projevilo.

Neuvažoval jste o kandidatuře na předsedu s tak silným mandátem?

Neuvažoval. Hlavně s ohledem na věk, který přináší fakt, že už jsem trochu konzervativní. Chybí mi náboj a velký elán. Neuvažoval jsem o tom, že bych tak velkou organizaci, která potřebuje průboj a aktivitu, vedl. Nemyslím si, že bych to zvládl.

VIDEO: Valná hromada OFS Kutná Hora

Zdroj: Deník/Michal Pavlík

Jak moc velkou práci vám všem na OFS dalo připravit Valnou hromadu? Zorganizována byla perfektně.

Nejvíce času s tím strávila paní Iva Šandová. Jí patří stoprocentní dík za to, jakým způsobem byla Valná hromada zajištěna. Začínalo to kontrolou údajů u všech klubů, kdy jsme zjistili spousty nedostatků. Šlo o otázku platnosti mandátů statutárních zástupců klubů a další a další starosti. Komunikovali jsme s kluby, emailem jsme jim posílali rady, co vše musí podniknout, aby se mohli zúčastnit. Pak vyvstal problém s testováním, což se také podařilo zajistit, včetně prostor a odborného dohledu. Nakoupili jsme testy i respirátory tak, abychom splnili všechna vládní nařízení této výjimky. Drtivou část věcí zajišťovala právě paní Šandová.

Můžete za vedení okresního sdružení ČUS potvrdit, že budete i nadále spolupracovat s OFS Kutná Hora, i když má nové vedení?

Samozřejmě dál počítáme s úzkou spoluprací. I u fotbalových klubů velmi prudkým způsobem narostla administrativa. Kluby, pokud nemají profesionálního zaměstnance, který by se o vše staral, potřebují naši pomoc. Naší činností je klubům maximálně pomoct a vyhovět. Předpokládám, že spolupráce mezi fotbalovým svazem a Českou unií sportu bude velice úzce pokračovat.

Budete i nadále usilovat o vedení fotbalové Sportovně-technické komise?

Zatím nemám představu, co očekává nový předseda a výbor. Jsou nově zvolení a asi mají nějakou vizi, jakým způsobem se obsadí jednotlivé komise. K jednání teprve dojde. Předpokládám, že vzhledem ke svým zkušenostem s touto prací, a pokud mi funkce bude nabídnuta, jsem ochoten i nadále pokračovat ve vedení STK.

Potěšilo vás, že opoziční kandidát Jan Ďoubal hodnotil vaši práci pozitivně a veřejně prohlašoval, že vás by v novém výkonném výboru chtěl, i když jste nebyl v jeho týmu?

Byl jsem rád, že tímto způsobem byla oceněna moje práce a způsob jednání s kluby. I nově navržení a nově zvolení kandidáti, včetně nového předsedy, mi projevili důvěru.

Jak vidíte vy případný restart soutěžního ročníku s ohledem na to, že fotbalové soutěže musí skončit do 30. června 2021?

Jsem v tomto ohledu pesimista. Podle posledních vyjádření FAČR je potřeba odehrát nejméně polovinu soutěžního ročníku. To znamená minimálně jedno jarní kolo. V tu chvíli je potřeba šest termínů. Určitě je potřeba nějaká doba na trénování. Mluvilo se minimálně o čtrnácti dnech. V tuto chvíli nám počty vychází na osm neděl, což jsou dva měsíce. V těchto amatérských soutěžích se nepředpokládá, že by se využily vložené termíny, například ve středu. Proto máme pouze osm víkendů nutných k tomu, aby se soutěžní ročník dle nastavených parametrů dohrál. Bavíme se o konci dubna. Pokud nebudou do konce dubna soutěže obnoveny, tak se nedohrají. Je možné uvažovat o dohrání pohárové soutěže, kde zbývají tři termíny. Je také důležité myslet na to, jaké budou předepsané podmínky pro restart soutěží. Na přetřes jistě přijde testování před utkáním. Pohár by se mohl sehrát, soutěže vidím pesimisticky.