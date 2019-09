Nové Dvory – Kácov 2:3 na penalty (0:0)

Jaroslav Váňa, trenér Kácova: „Domácí od začátku zápasu při obranné fázi naše hráče dohrávali ve většině případů dost za hranou. Nás to ale neodradilo a tvrdou hru soupeře jsme ustáli. Měli jsme více ze hry a několik gólovek na to, abychom zápas strhli na svou stranu. Do vedení šel ale soupeř po brejku po špatné přihrávce na polovině hřiště. Nás to ale nezlomilo a dokázali jsme během deseti minut otočit skóre. Domácí ale dokázali vyrovnat po pro mě nesmyslné penaltě na konci zápasu. V penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější a odvážíme si dva body.“

Církvice – Sedlec 0:3 (0:0)

Vladimír Kicner, trenér Církvice: „Gratulace Sedlci k výhře. Zápas neměl velkou kvalitu, oba mančafty nakopávaly balony, hrálo se bez zálohy. Šance byly na obou stranách a dá se říct, že rozhodl první gól.“

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Obrana v čele s brankářem nedovolila soupeři skórovat. Odehráli jsme v pozměněné sestavě dobré utkání a vítězství je zasloužené.“

Chotusice – Malín 2:1 (2:1)

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Do utkání jsme vstoupili s respektem, řešili jsme díky zraněním a pracovním povinnostem problémy se sestavou. Do utkání jsme vstoupili dobře, po gólu Rosti Goliáše jsme se ujali vedení. Malín vyrovnal po učebnicové akci po levé straně a Mihovský se prosadil na malém vápně. Domácím vrátil vedení hlavou Křelina. Hosté působili fotbalovějším dojmem, byli více na míči. Domácí hráli zodpovědně dozadu a spoléhali na brejky. To byl obrázek i druhého poločasu. Když jsme v závěru přežili šanci hostů a odkopli míč na brankové čáře, brali jsme tři body.“

Paběnice – Malešov 3:0 (1:0)

Jan Veselý, hráč Paběnic: „První poločas měl Malešov více ze hry, ale na vyložené šance to bylo vyrovnané. My jsme se dostali do vedení z penalty a hráli jsme v klidu ze zataženého bloku. Druhý poločas Malešov měl opět více balon, ale do vyložených šancí se nedostal. Z naší strany skvělý taktický a bojovný výkon. Potvrdili jsme výhru ke konci a zaslouženě získali doma tři body.“

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „Musím chlapcům poděkovat za odvedený výkon, když výsledek tomu moc neodpovídá. Rozhodl první poločas. My nastřelili dvě tyčky, ale domácí dali gól z desítky. Ve druhém poločase jsme měli dlouho více ze hry, ale domácí výborně bránili. V největším tlaku jsme ale udělali dvě chyby, které soupeř využil, a bylo hotovo. Na krásu se prostě nehraje.“

Uhlířské Janovice – Tupadly 5:0 (2:0)

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic: „Do zápasu jsme nevstoupili pravou nohou a hned první kombinací se dostali pod mírný tlak. Od té doby jsme byli lepším týmem. Hosty oceňuji, že nezalezli, naopak se snažili celkem vysoko presovat. První branku jsme vstřelili po kolmé přihrávce Beneše na Tancera, který v samostatném úniku z boku prostřelil brankáře na bližší tyč. Na 2:0 zvyšoval po prostrčení středem do vápna Beneš a bylo téměř po zápase. Soupeř si ze hry téměř nic nevytvořil, hrozbou byly standardky, které Záruba pochytal. Od pětašedesáté minuty to bylo už jen dohrávání. Soupeři došly síly a my přidali ještě nějaké branky. Po utkání by se nám mělo spát o poznání lépe.“

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Naprosto zasloužená výhra domácích. Přehráli nás rozdílem třídy, což vyjádřili i brankově. Nemají v okrese co dělat, ač velmi mladý kádr, tak svou kvalitou tuto úroveň jednoznačně převyšují. Jak minulou sezonu, tak doposud a letošní sezonu jsme se s fotbalovějším mužstvem nepotkali.“

Kaňk – Kutná Hora B 3:2 na penalty (1:1)

Martin Klatka, trenér Kaňku: „ Utkání jsme prohrávali, z penalty se nám podařilo srovnat skóre. Druhý poločas jsme si vytvořili gólové situace, po jedné z nich jsme se dostali do vedení. V prodloužení jsme nechali útočníka samotného na velkém vápně, a bylo srovnáno. Alespoň druhý bod jsme získali po penaltách.“

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Na Kaňku jsme chtěli vyhrát, ale nakonec máme jen bod. Jen mě mrzí, jak se k zápasu postavil hlavní rozhodčí Pluhař, na zápas přijel pět minut před začátkem a jeho arogantní vystupování s kapitánem bylo vrcholem všeho.“

Zbraslavice – Křesetice 4:0 (1:0)

Zdeněk Volenec, vedoucí Zbraslavic: „Z počátku vyrovnané utkání, ale časem jsme převzali otěže. Zasloužená výhra soupeř toho moc neukázal.“

Roman Černý, trenér Křesetic: „Zápas začal z obou stran opatrně. Vedení jsme soupeři darovali. Druhý poločas jsme jen sledovali, jak soupeř dává branky a my jsme dopředu nic nevymysleli.“