Na chvostu tabulky dál zůstávají Křesetice, které doma prohrály s Církvicí 1:4. O všechny branky hostí se postaral Martin Volenec. „Dvacet minut jsme byli lepším týmem a měli jsme hru pod kontrolou. Pak jsme polevili v koncentraci a udělali pár chyb, po kterých padl první gól soupeře. My jsme měli dvě tutovky, ale nedali jsme a Církvice přidali do přestávky druhý gól,“ líčil asistent křesetického kouče Vojtěch Vančura a pokračoval: „Do druhé půle jsme prostřídali a nedokázali jsme soupeře přehrát. Nakonec jsme ještě inkasovali dvakrát po přečíslení.“

Se špatným vstupem do zápasu ze strany Církvice souhlasil i její trenér Vladimír Kicner. „Domácí byli lepší a zaslouženě šli z penalty do vedení. Nám trvalo trochu déle, než jsme pochopili, že i v přípravném zápase se musí zabrat. Šance se střídaly na obou stranách, ale my jsme do přestávky výsledek otočili. Křesetice vychytal náš gólman. Do druhé půle šli všichni hráči z lavičky. Zlepšil se nám pohyb, držení míče a z několika šancí jsme zaslouženě přidali další dvě trefy,“ řekl.

Malešov doma hostil Sedlec. V domácím dresu řádil Robert Menšík, který vstřelil čtyři ze sedmy branek. Sedlec si odvezl prohru 4:7. „Skóre ukazuje, že obě mužstva chtěla hrát útočný fotbal a zapomínala na zadní vrátka. Největší radost mi udělali kluci, kteří tolik nehrají. Podali vynikající výkon a ukázali, že máme nejen široký, ale také kvalitní a vyrovnaný kádr. O zápase rozhodl první poločas, který jsme odehráli opravdu velmi dobře. Soupeř sice na začátku druhé půle snížil na dva-tři, ale chlapci se rychle probrali a nedopustili žádné drama,“ konstatoval malešovský trenér Jiří Škramovský.

Sedlecký kouč Jiří Vopatřil uznal výhru domácích: „Soupeř byl rychlejší a důraznější v osobních soubojích. Vyhrál zaslouženě. Náš výkon byl mizerný a oproti minulému zápasu bez bojovnosti a nasazení.“

Další debakl přichystaly protivníkovi posílené Červené Janovice. Tentokrát zvítězily 9:1 ve Zbraslavicích. „Pro nás šlo spíše o běhavý trénink bez balonu,“ usmíval se zbraslavický David Klečák a pokračoval: „Soupeř byl o několik tříd výš než my. Těžko se takové utkání hodnotí, když proti nám nastoupí tak kvalitní fotbalisté.“

Červenojanovický trenér Štěpán Kacafírek vyzdvihl nejprve soupeře: „Hráli jsme zatím s nejkvalitnějším týmem, který věděl, co hrát a držel dobré postavení. K vidění byl kvalitní fotbal a my jsme opět ukázali sílu. Zápas mi ukázal spoustu věcí. Někteří hráči hráli na nezvyklých postech a popasovali se s tím dobře. Mrzí nás ovšem inkasovaný gól v závěru, který byl zbytečný. Věřím, že se z této chyby poučíme a příště si na podobné situace dáme pozor.“

Letní liga Pivovaru Kutná Hora – 3. kolo

Křesetice – Církvice 1:4 (1:2, 10. pk Ptáčník – 17., 38. pk, 77. a 84. Volenec). Rozhodčí: Poklop. Křesetice: Domas – Rajdl, Barenčík, Charvát, P. Grauer, Ptáčník, Mich. Jarůněk, Bláha, J. Grauer, Klinger, Faltýn. Střídali: Mach, Schroller, Vaingát, V. Pokorný, Mar. Jarůněk, J. Pokorný. Trenér Roman Černý. Církvice: Foršt – Novák, Palii, Švajcr, Macháček, Černý, Volenec, Němec, Netáhlo, Vocl, Dušek. Střídali: Feierfeil, Gono, Uhlíř, Štěpánek, Malina, Jungwirth. Trenér Vladimír Kicner.



Malešov – Sedlec 7:4 (3:0, 12., 15., 81. a 82. Menšík, 35., 58. Kalfiřt, 57. Pudil – 46. Ďoubal, 50. a 69. Kolda, 85. Petr Mrštík). Malešov: Hromádka – Jiroudek, Poklop, Vlček, Tvrdý, Slezák, Žídek, Lambev, Pudil, Kalfiřt, Menšík. Střídali: Štefl, Papák, Vlček st., Basl. Trenér Jiří Škramovský. Sedlec: Šilhan – Kubec, Fitzbauer, J. Poul, Košátko, Vrba, Kolda, Pomanika, Hvězda, Ďoubal, Petr Mrštík. Střídali: R. Jiráň, Vokoun, Roman, Dostál, M. Poul, Vágner, Češpiva. Trenér Jiří Vopatřil.



Zbraslavice – Červené Janovice 1:9 (0:5, 89. Procházka - 4., 90. Špitálník, 19., 52. pk, 71. pk Kacafírek, 30. Šourek, 41. Víta, 43. Bouma, 86. Červinka). Zbraslavice: Verner – Lanc, Semerád, Herčík, Černohlávek, Klečák, Kracík, Jandus, Březina, M. Veselý, Winkler. Střídali: J. Veselý, Procházka, Magat, Winkler. Trenér František Klečák. Červené Janovice: M. Dlouhý – Chvála, Bouma, Šourek, Vavřina - Dan. Uher, Nešpor, Víta, Schneiderwind - J. Špitálník, Kacafírek. Střídali: Zelený, L. Červinka, D. Dvořák. Trenér Štěpán Kacafírek.



Tabulka soutěže

1. Červené Janovice | 3-0-0 | 24:5 | 9

2. Malešov | 3-0-0 | 15:7 | 9

3. Církvice | 1-0-1 | 4:3 | 3

4. Zbraslavice | 1-0-2 | 8:16 | 3

5. Sedlec | 0-0-2 | 7:11 | 0

6. Křesetice | 0-0-3 | 3:19 | 0



Program 4. kolo – sobota 13. června

Červené Janovice – Malešov (Poklop)

Sedlec – Křesetice (Uher)

Církvice – Zbraslavice (Klobása)