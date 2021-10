Bodově se na dosavadního lídra dotáhl Kácov, oba celky mají v čele soutěže shodně devatenáct bodů. Dvě červené karty padly na hřišti v Církvicích, kde hrál Kaňk. Na domácí straně musel předčasně do sprch Kalfiřt, na straně hostí Vokoun. Oba pěkně od plic vynadali sudímu Volencovi.

Úspěšnější byly v tomto kole hostující celky, vyhrály čtyři zápasy. Jeden mač skončil nerozhodně, doma vyhrály týmy Zruče nad Sázavou a Církvic.

Křesetice – Kácov 2:5 (1:3)

Trenér Miloslav Rajdl (Křesetice): „Do osmé minuty jsme dostali dva laciné góly. Potom se hra vyrovnala a dali jsme gól. Mohli jsme vyrovnat, ale to se nám nepovedlo a dostali jsme třetí gól do šatny. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná. Hosté dali gól, vzápětí jsme snížili, ale nedokázali jsme už zvrátit výsledek.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Měli jsme skvělý vstup do utkání, když jsme hned v první minutě vstřelili gól. Byli jsme v pohybu, dobře, a hlavně rychle jsme kombinovali. Po vstřelení druhého gólu jsme bohužel od této hry ustoupili a hra se postupně vyrovnala. Druhý poločas jsme odehráli zkušeně s míčem v naší moci a zaslouženou výhru jsme si pohlídali.“

Branky: Futera (vl.), Ptáčník - 2x Peroutka, Hošta, Štorch, Solnář.

Zruč n. S. – Malešov 5:2 (5:1)

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „Vyhráli jsme 5:2 a mě jako trenéra to těší, protože to jsou tři body. Konečně jsme si zastříleli, útočníci se trefili, což jsme potřebovali. Doteď totiž naši střelci, kteří by měli dávat góly, se neprosazovali. První poločas skončil 5:1 a každému se asi udělá obrázek, že to bylo jednoznačné. Můžu ale říct, že byly pasáže za stavu 3:0, kdy jsme úplně zbytečně polevili. Mohli jsme si ten zápas užít, bylo krásné počasí a diváků plná tribuna. Mohli jsme to táhnout pro toho diváka, aby to bylo koukatelné. Druhá půle byla úplně druhý obraz prvního poločasu. Malešováci dali gól z penalty a bylo to 5:2. Pokud mám hodnotit utkání celkově, tak za nás výhra a tři body. Malešov mě překvapil, s čím přijel, protože jim nejspíš někteří hráči chyběli. V týdnu mi volali, že mají nějakou svatbu a jestli zápas nepřeložíme. My jsme to přeložit nemohli, protože chtěli hrát ve středu, což je svátek a zase by chyběli hráči nám. Nechci to ani nějak moc hodnotit nebo kritizovat, protože s tím, s čím přijeli, předvedli docela dobrý výkon. Shrnu to tak, že tři body, výhra a nechci to nějak zbytečně rozpitvávat.“

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Myslím, že ani není co hodnotit. K zápasu jsme jeli bez osmi hráčů, a to jen pro zajímavost bez Hromádky, Basla, Poklopa, Zoufalého, Menšíka, Škrobáka, Lambeva a kapitána Nekoly. Věřil jsem ale, že budeme bodovat. První poločas jsme odehráli jako stará garda, a tak nám soupeř pěkně naložil. Ve druhé půlce jsme byli lepší, ale to, co nedáme je opravdu pro silné povahy. Věřím, že každý zápas je jiný, protože za týden máme Malín.“

Branky: 2x Arnolt, Matouš, Musil, Zeman – 2x Kvíčala.

Malín – Paběnice 1:2 (1:1)

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Zápas jsme prohráli, muselo to jednou přijít. Spíš mi vadí to, jakým způsobem jsme prohráli. Jednak nám trvalo téměř celý poločas, než jsme se srovnali po těch slabších soupeřích, které jsme teď měli třikrát za sebou. Druhá věc, když už jsme ve druhém poločase byli v tlaku a soupeře jsme přimáčkli k jeho bráně, tak jsme si nechali dát branku. Vrchol všeho bylo, když nám rozhodčí v 75. minutě nedovolil vystřídat s tím, že už jsme střídali tři hráče, přestože se jich může střídat pět. Dohrávali jsme tedy v deseti, díky tomu, že jsme nemohli vystřídat a měli jsme zraněného hráče. Soupeř hrál obětavě, důrazně a mně přišlo, že to vítězství chce víc než my.“

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Do zápasu jsme šli s tím, že se budeme snažit hrát z dobré obrany a snažit se využít rychlosti Marka Kracíka. Myslím, že jsme měli dobrý začátek a možná jsme v prvním poločase byli lehce lepším týmem. Gól jsme dali po standardní situaci a měli jsme i další šance ze standardek, které výborně zahrával Fuksa. Pak jsme začali zase hrát lehkomyslně a soupeř toho využil. My jsme si srazili centrovaný míč do vlastní sítě, to se bohužel ve fotbale stává. Druhý poločas si zase myslím, že byl lehce lepší Malín. Nám ovšem vyšla jedna situace, kterou jsme využili a konec už odehráli tak, že jsme zápas vyhráli. Máme tři body ze hřiště kvalitního soupeře. Děkuji klukům a gratuluji do kabiny.“

Branky: Váňa (vl.) – Blažek, Kracík.

Církvice – Kaňk 2:1 (1:0)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Utkání v prvním poločase přineslo spoustu šancí na obou stranách. Podařilo se nám vstřelit první gól. Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem výsledek udržet, k čemuž nám pomohlo vyloučení hostujícího gólmana. V početní výhodě jsme bohužel nehráli dlouho, na naší straně přišla také červená karta a soupeři se podařilo vyrovnat. Mnoho šancí hostů zlikvidoval náš brankář a udržoval nás v naději na vítězství. I přes neproměněnou penaltu jsme věřili, že se nám podaří utkání zvládnout vítězně. To se také povedlo šťastným gólem v závěru. Zvítězili jsme po bojovném výkonu.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Utkání bylo od začátku vyrovnané a na obou stranách bojovné. V prvním poločase jsme měli možnost skórovat, ale nepodařilo se, zatímco domácí po pěkné akci zakončili přesně. Ve druhém poločase se hra ještě víc přitvrdila, po odpískaném faulu na našeho brankáře, který to neunesl a dostal červenou kartu, se nám podařilo vyrovnat z trestného kopu. To zase komentoval domácí hráč a síly byly vyrovnány. Domácí nedali pokutový kop, ale stejně se jim podařilo skórovat a vyhráli.“

Branky: Kotrba, Vocl - Černohlávek.

Zbraslavice – Sedlec 0:3 (0:0)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Tentokrát nemám chuť nic komentovat.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Jsme rádi, že se nám podařilo uhrát tak skvělý výsledek. Pro nás jsou teď všechny body důležité. První poločas jsme přežili hned několik šancí domácích a podržel nás brankář. Ve druhém poločase jsme soupeře přehráli a dali jsme tři góly.“

Branky: Svoboda, Brabec, Rohan.

Kutná Hora B – Chotusice 2:2 (1:0)

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Nebyl to moc pohledný fotbal. Remíza je spravedlivá.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Myslím, že se v Kutné Hoře odehrálo pro diváky zajímavé a pohledné utkání. V prvním poločase jsme hráli více zezadu, protože jsme věděli o kvalitě Kutné Hory. Dvakrát jsme je ale pustili do slibnějších situací a jednu z nich proměnili. Ve druhém poločase jsme to přeskupili a více otevřeli hru. Ten pomyslný jazýček se přechýlil na naši stranu a možná jsme sahali po třech bodech. Měli jsme více příležitostí, ale zasloužená remíza.“

Branky: Kolůvek, Tichý – Vančura, Pivnička.

Nové Dvory – Tupadly 0:2 (0:0)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Tupadly předvedly solidní výkon a zaslouženě berou tři body. My jsme sahali po remíze a vypracovali si dvě tutovky, ale bohužel jsme je neproměnili.“

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Zápas jsme měli víceméně pod kontrolou od začátku do konce. Mrzí mě víc neproměněných šancí, ještě takových pět tutovek, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. A to nás potkává každý zápas. Soupeř měl jednu šanci, kterou nedal a řekl bych, že tři body jsou jednoznačně na naší straně.“

Branky: Koudelka, Plíhal.

Tomáš Šulc